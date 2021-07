OnePlus Nord 2, aperçu d’été et jeux mobiles Netflix

OnePlus est de retour avec le Nord 2 – c’est la troisième téléphone cet été seulement – alors que nous allons nous tourner vers le reste des plus grands lancements de l’été et porter notre attention sur l’annonce de Netflix selon laquelle il se lance dans les jeux mobiles.

Tout d’abord, le Nord 2 est là – et rejoint par le OnePlus Buds Pro – et il ressemble à une autre merveille de milieu de gamme, avec des spécifications solides dans tous les domaines et un prix compétitif.

C’est loin d’être le seul téléphone lancé cet été. Habituellement une période calme pour les lancements, nous sommes sur le point de voir le ZTE Axon 30, le Huawei P50, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 et le Honor Magic 3 tous lancés dans les prochaines semaines. Enfin, après avoir embauché un éminent responsable du jeu la semaine dernière, Netflix a confirmé son intention de se lancer dans le jeu. La société dit qu’elle va commencer à fournir des jeux mobiles gratuitement dans le cadre de son abonnement – mais comment cela fonctionnera-t-il, et cela enfreindra-t-il les règles draconiennes de l’App Store d’Apple, tout comme Xbox Cloud Gaming avant elle ? Vous pouvez tout regarder dans la vidéo intégrée ci-dessus, ou vous rendre directement sur YouTube pour la regarder (et vous abonner si vous le souhaitez !). Si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts. Vous avez des commentaires ou des questions auxquels vous aimeriez que nous répondions sur l’émission? Faites-nous savoir sur Twitter ou dans la section commentaires sur YouTube. Nous voulons connaître vos pensées, alors continuez à venir. Histoires connexes pour une lecture plus approfondie