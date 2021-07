OnePlus Nord 2 : à quoi s’attendre

Le OnePlus Nord 2 sera officiellement dévoilé le 22 juillet, c’est demain ! – il est donc temps pour notre tour d’horizon habituel des rumeurs. Mais qui a besoin de rumeurs quand on peut obtenir l’information directement de l’entreprise. Tout a commencé lorsque le OnePlus a confirmé par inadvertance le nom du OnePlus Nord 2.

Une confirmation plus délibérée est venue quand il a détaillé le chipset personnalisé Dimensity 1200-AI. Ceci est basé sur le Dimensity 1200 avec du matériel AI renforcé, ce qui permettra à la puce de consacrer plus d’efforts aux tâches de traitement d’image et à d’autres charges de travail pouvant bénéficier de l’intelligence artificielle.







Spécifications officielles OnePlus Nord 2: puce Dimensity 1200-AI personnalisée • OxygenOS 11 avec 2 ans de mises à jour

Le Nord 2 sera livré avec OxygenOS 11 prêt à l’emploi (basé sur Android 11) et recevra 2 mises à jour majeures du système d’exploitation et 3 ans au total de mises à jour de sécurité. Il n’y a pas de données officielles sur la RAM et la capacité de stockage, mais nous avons vu une unité avec 8 Go de RAM exécuter AI Benchmark et une configuration 12/256 Go est également probable.

L’appareil photo principal comprendra un capteur Sony IMX766 de 50 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS) et Digital Overlap HDR (DOL-HDR). Le même capteur est également utilisé dans la série phare OnePlus 9. Cette partie n’a pas été dite à voix haute, mais le téléphone devrait être livré avec un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et un assistant de 2 MP à l’arrière, ainsi qu’un appareil photo selfie de 32 MP.









Spécifications officielles du OnePlus Nord 2: capteur IMX766 50 MP avec OIS, DOL-HDR









Premiers échantillons de caméra du OnePlus Nord 2

Il a été confirmé que l’écran était un AMOLED fluide 90 Hz de 6,43 pouces. La société a même révélé le design (qui est inspiré de la série premium 9) et l’une des couleurs de lancement.









Spécifications officielles du OnePlus Nord 2: écran OLED fluide de 6,43 pouces 90 Hz avec HDR10+ • Un aperçu du design

Si vous le souhaitez, vous pouvez jeter un coup d’œil aux rendus, qui offrent une meilleure vue et montrent également les autres couleurs. Gray Sierra et Blue Haze semblent être les principaux coloris, bien que nous ayons vu un rendu en rouge et entendu parler de l’édition spéciale «Green Woods» avec du cuir végétalien à l’arrière.











Rendu OnePlus Nord 2 : Blue Haze • Grey Sierra • Green Wood (cuir) • Possible coloris rouge

L’information officielle la plus récente nous dit que le téléphone aura une batterie de 4 500 mAh avec Warp Charge 65. Cela correspond aux 9 et 9 Pro et bat les Nords de première génération, qui ne prenaient en charge que la charge de 30 W. Une charge rapide de 15 minutes devrait suffire pour vous permettre de passer la journée.





Spécifications officielles du OnePlus Nord 2: batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 65 W

Ce dernier élément ne concerne pas le téléphone, mais son compagnon – un nouveau modèle TWS, le OnePlus Buds Pro. Il sera dévoilé aux côtés du Nord 2 et comportera une suppression active du bruit (ANC) avancée qui promet de réduire le bruit jusqu’à 40 dB. Les têtes auront également une excellente autonomie, 28 heures au total avec ANC activé, 38 heures sans. Et en gardant le thème de la charge rapide, une charge de 10 minutes vous procurera 10 heures d’écoute.





Le OnePlus Buds Pro sera dévoilé aux côtés du Nord 2

En replongeant dans les informations moins qu’officielles, le OnePlus Nord 2 peut être plus cher que ses prédécesseurs, à partir de 32 000 INR en Inde, contre 28 000 INR pour un Nord d’origine avec la même configuration de mémoire (8/128 Go). En branchant ce numéro dans le convertisseur de devises, nous obtenons 430 $/365 €, bien que les prix indiens et occidentaux pour les appareils OnePlus s’alignent rarement. Cependant, préparez-vous à un prix plus élevé.

Modèle Stockage Prix ​​(EUR)) OnePlus Nord2 8/128 Go ₹32 000 (rumeur) 12/256 Go 35 000 (rumeur) OnePlus Nord 6/64 Go 25 000 8/128 Go ₹28 000 12/256 Go ₹30 000 OnePlus Nord CE 8/128 Go 25 000 12/256 Go ₹28 000 OnePlus 8T 8/128 Go 39 000 OnePlus 9R 8/128 Go ₹40,000

Le OnePlus Nord 2 sera dévoilé demain, l’événement commence à 14h00 UTC/19h30 IST. Il y aura probablement aussi une diffusion en direct,