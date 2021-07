OnePlus Nord 2 5G fait ses débuts avec un SoC Dimensity 1200 AI, une caméra principale OIS 50MP et une charge Warp 65W

Que devrait impliquer une expérience smartphone phare et combien cela devrait-il coûter ? OnePlus soulève ce débat avec le lancement de son Nord 2 5G – le véritable successeur du Nord original très attendu de l’année dernière. Le terme tueur phare est à nouveau mentionné ici et Nord 2 apporte certainement des spécifications haut de gamme tout en maintenant des prix dans le territoire de milieu de gamme.







OnePlus Nord 2

Nord 2 contient un AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD + à la table. Il y a une seule caméra selfie 32MP au lieu de la configuration à double caméra sur le modèle de l’année dernière, ce qui est idéal pour la consommation de contenu, même si vous manquez l’action ultra-large. D’un autre côté, Nord 2 apporte deux haut-parleurs par rapport à la grille de tir simple de son prédécesseur.







Écran OnePlus Nord 2

Il y a trois caméras arrière, soit une de moins que le Nord d’origine, bien que le tireur principal ici soit certainement plus impressionnant avec un capteur 50MP Sony IMX 766, tout comme sur le produit phare OnePlus 9 Pro. Vous bénéficiez d’une stabilisation optique de l’image pour des prises de vue et des vidéos sans tremblement et du Digital Overlap HDR (DOL-HDR) permettant de synthétiser les données d’exposition de deux images en une seule prise de vue. Il existe également un vivaneau ultra-large de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP pour l’entreprise.

Depuis sa création, OnePlus s’est toujours appuyé sur les chipsets Qualcomm pour ses téléphones, mais il ouvre maintenant une nouvelle page de son histoire avec le SoC MediaTek Dimensity 1200 AI. Le chipset offre des performances proches des produits phares et est associé à 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.







SoC MediaTek Dimensity 1200 et 65 Warp Charge

Il y a une batterie double cellule de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W qui devrait assurer deux jours d’utilisation. Lorsque vous avez besoin de recharger, attendez-vous à une charge complète de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. Le logiciel est couvert par Oxygen OS 11.3 avec Android 11 et OnePlus promet deux mises à jour Android majeures et trois ans de mises à jour de sécurité.

Nord 2 est disponible en trois couleurs – la signature Blue Haze, Grey Sierra avec une finition scintillante texturée et le Green Woods exclusif à l’Inde qui a un dos en cuir végétalien.

Le modèle de base 6/128 Go commence à 399 € / 27 999 INR, bien que les prix varient en fonction de la région. Les premières ventes en Europe et en Inde commencent le 28 juillet.









OnePlus Nord 2 en Blue Haze, Grey Sierra et Green Woods

Nous avons déjà eu la chance d’utiliser le Nord 2 de manière intensive, vous pouvez donc vous diriger vers notre revue complète du Nord 2 pour voir où le téléphone a impressionné et où il a échoué.