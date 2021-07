OnePlus ne nous vendra pas un nouveau tueur phare

Le PDG et cofondateur de OnePlus, Pete Lau, continue de discuter du prochain OnePlus Nord 2 5G cette semaine, l’appelant une mise à niveau complète par rapport au OnePlus Nord d’origine. Bien que nous sachions maintenant que ce téléphone ne se rend pas aux États-Unis, car la disponibilité n’est répertoriée que pour l’Europe et l’Inde, nous ne pouvons pas nous empêcher de discuter un peu plus de ce nouveau «tueur phare».

Le téléphone sera alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, tout en offrant également une connectivité 5G à ce qui devrait être un prix abordable. Lau dit également que des améliorations ont été apportées à l’expérience de l’appareil photo, de la charge et des performances. Ce devrait être un meilleur téléphone de haut en bas, nous sommes donc un peu déçus qu’il ne soit pas prévu de sortir aux États-Unis pour le moment.

C’est la chose, cependant. Ici aux États-Unis, OnePlus vend des téléphones phares, coûtant plus de 1 000 $. Que se passe-t-il si vous libérez un tueur de vaisseau amiral et que vous tuez accidentellement votre propre vaisseau amiral ? Nous ne pouvons pas avoir cela, donc les gens qui finissent par payer sont les consommateurs, ce qui est évidemment super boiteux.

Si vous êtes en Inde ou en Europe, vous attendez probablement ce lancement avec impatience.

// OnePlus