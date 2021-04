OnePlus est en plein essor en Europe – la société a enregistré une croissance de 388% de ses ventes au premier trimestre 2021 par rapport à l’année dernière, les revenus de la région ont augmenté de 286%.

Les modèles phares de OnePlus, y compris la nouvelle série 9, représentaient 65% des revenus. Le OnePlus 9 Pro était le smartphone le plus vendu le jour de son lancement sur Amazon France et Espagne. Mais la série Nord de milieu de gamme s’avère être un élément central de la stratégie de l’entreprise.

Basé sur Données de contrepoint pour le dernier trimestre de 2020, le OnePlus Nord était l’Android le plus vendu en Finlande, ce qui a aidé la société à devenir le leader du segment 250 à 400 USD. Au Danemark, il s’agissait de l’Android 5G le plus populaire dans le même segment de 250 à 400 USD (il occupait la deuxième place une fois que vous avez inclus les Androïdes 4G). OnePlus a réussi à devancer Xiaomi et Huawei dans les deux pays.





OnePlus dépasse Xiaomi et Huawei en Finlande et au Danemark (données de Counterpoint Research)

En remontant au premier trimestre 2021, l’Europe du Nord est la meilleure région de OnePlus sur le Vieux Continent, elle a contribué à plus de 30% du chiffre d’affaires et est suivie par l’Europe de l’Ouest. Les trois principaux pays individuels étaient le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Finlande. La société est également satisfaite de sa croissance en Europe centrale et orientale, avec une présence croissante en Pologne et en Roumanie.

Il y a maintenant 3 millions d’utilisateurs OnePlus en Europe, sur 10 millions dans le monde. Il attribue son succès aux fortes ventes d’appareils 5G dans le segment 400-500 €, au partenariat avec les détaillants et opérateurs locaux (Amazon, Elisa, Telia, Deutsche Telekom), à l’expansion sur de nouveaux marchés et à l’ajout de nouveaux produits à son portefeuille.

Et, bien sûr, ses fans. En guise de remerciement, la société proposera des offres sur le OnePlus 8T et le Nord à partir du 3 mai.

