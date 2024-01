OnePlus m’a raconté les secrets du design cool du OnePlus 12

En 2024, OnePlus espère une fois de plus redéfinir ce qu’un produit phare Android devrait offrir sans détruire le portefeuille de l’acheteur. Le moyen pour y parvenir est le OnePlus 12. À bien des égards, celui-ci constitue une avancée considérable par rapport à son prédécesseur. L’amélioration la plus notable est la technologie de zoom périscope, qui corrige un défaut historique des téléphones OnePlus et le place également directement dans la classe des téléphones haut de gamme coûtant plus de 1 000 $.

Un autre aspect notable de ce téléphone est son design accrocheur. OnePlus nous a récemment épaté avec un superbe téléphone inspiré du marbre, puis l’a suivi avec une esthétique en cuir rouge ardent. La teinte verte accrocheuse du OnePlus 12 semble avoir emprunté son attrait au jade. Mais la société affirme que le design est un peu plus exotique.

«Nous nous inspirons des textures naturelles trouvées dans les canaux tressés de la rivière Dart en Nouvelle-Zélande», a déclaré le président de OnePlus, Kinder Liu, à Digital Trends. La marque est définitivement sur une bonne lancée en termes d’expérimentations de design. Naturellement, j’ai dû me demander quelle était la prochaine étape maintenant que nous avons vu l’entreprise jouer avec le grès, le métal froid, le cuir riche et les roches métamorphiques.



Roche, papier et fibre. Et après?

«Nous expérimentons activement divers matériaux tels que des motifs de tissus, du papier et des textures de pierre», me dit Liu. Quand exactement cela va-t-il arriver ? Nous ne le savons pas, mais après avoir vu des produits comme ceux de Kvadrat, je suis très excité de voir de nouvelles idées comme des motifs en papier et en tissu qui aideront à créer un design de smartphone remarquable.

Mais expérimenter différents types de conceptions n’est qu’un début, et plus d’idées finissent sur le billot que nous ne pouvons en compter. En effet, chaque nouveau matériau pour la véritable coque apporte son propre ensemble de défis d’un point de vue technique.

Par exemple, une coque métallique est agréable au toucher, aide à la dissipation de la chaleur et facilite les tâches sous-jacentes de l’antenne. Mais il veut aussi que vous sacrifiiez la recharge sans fil. Le design sandwich en verre et métal, qui fait fureur ces jours-ci, comporte son propre ensemble d’obstacles à une exécution réussie.

Je me souviens très bien du brouhaha quand le OnePlus Open, l’un des téléphones pliables les plus fins et qui manque à peine un battement, a dû ignorer la prise en charge du chargement sans fil. Avec le OnePlus 12, l’entreprise ne prend aucun risque, semble-t-il. Le dirigeant de OnePlus dit que c’est juste un autre jour pour eux. Mais le choix est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.

« La décision d’inclure le chargement sans fil n’est pas uniquement basée sur les différences matérielles au niveau de la coque arrière. Cela implique également un équilibre minutieux entre le poids et l’épaisseur de l’appareil », explique Liu. Le processus de fabrication d’un téléphone est un processus de longue haleine. Et lorsque vous essayez quelque chose d’aussi non conventionnel qu’une texture de marbre, les tests et la validation deviennent encore plus intensifs.

Réfléchissez, testez, gravez et répétez

« Notre cycle de développement typique s’étend sur 18 mois, pendant lesquels nous validons de nouveaux concepts et idées. Cependant, ce cycle peut être prolongé lorsqu’il implique de tester de nouveaux matériaux et solutions », explique Liu. Alors, l’entreprise a-t-elle atteint son objectif ? Sur le OnePlus 12, il semble que la société ait dû apporter des changements ambitieux pour pouvoir proposer cette superbe coque arrière verte.

Comme indiqué précédemment, atterrir à une puissance de dissipation thermique efficace n’est pas une mince affaire. Demandez simplement aux utilisateurs de Téléphones Samsung et Google Pixel alimentés par Exynos. Heureusement, OnePlus n’a pas évité ses objectifs de conception et a apporté d’importants changements à l’intérieur pour obtenir le type de profil thermique optimal que l’on peut attendre d’un téléphone axé sur les performances.

“[The] Le OnePlus 12 est équipé de notre plus grande chambre à vapeur de l’histoire », explique Liu, ajoutant que la société s’est inspirée de l’ingénierie aéronautique pour concevoir l’appareil thermique à l’intérieur du téléphone OnePlus. La société l’a ensuite associé à « la planification arithmétique au niveau du système et au désassemblage de la microarchitecture des puces » pour obtenir la meilleure interaction entre l’efficacité de la batterie, la fréquence du processeur et les performances des applications.

Alors, quel est le jeu ultime lorsque l’équipe jette son dévolu sur un nouveau design ? «Nous visons à innover en termes de texture, de toucher et de fonctionnalité des matériaux, y compris des attributs tels que la résistance aux taches et la dissipation de la chaleur», me dit Liu. Mais ces efforts ne se soldent pas toujours par une réussite. Certaines idées folles finissent par se retrouver enfermées dans le domaine des concepts et des vitrines technologiques.

Il a cité l’exemple de la technologie de refroidissement liquide actif présentée par la société pour le téléphone OnePlus 11 Concept. En raison de « diverses limitations », pousser la technologie vers une production à grande échelle représentait un défi de taille. En fin de compte, nous n’avons jamais vu l’idée arriver sur un téléphone disponible dans le commerce, mais les leçons se sont propagées aux téléphones grand public tels que le OnePlus 12 de différentes manières.

Quel avenir pour OnePlus ?

À ce stade, j’étais curieux de savoir si OnePlus reviendrait un jour aux temps anciens et relancerait l’idée d’une conception de coque en métal. Cet avenir reste incertain, a fait remarquer Liu. « Nous restons déterminés à innover, en nous adaptant aux besoins et préférences changeants de nos utilisateurs », ajoute-t-il. C’est une réponse ambiguë, mais je pense qu’il est raisonnable de supposer que OnePlus ne proposera aucun modèle ayant un impact négatif sur les performances ou l’aspect pratique.

Ensuite, j’ai abordé la question de la continuité de l’héritage d’un design familier. Apple est resté fidèle au même look fondamental qu’il a commencé avec la série iPhone 11. Samsung suit les mêmes traces avec son Gamme Samsung Galaxy S24. De même, le OnePlus 12 ne s’éloigne pas trop du look de son prédécesseur.

Est-ce une mesure d’économie ou y a-t-il une raison valable à cela ? “Le module caméra de l’appareil présente une conception incurvée, qui sert deux objectifs : améliorer l’esthétique de l’appareil et intégrer l’antenne pour améliorer considérablement la réception du signal, tout en permettant au OnePlus 12 d’être étanche à la poussière et à l’eau”, a déclaré Liu.

Digital Trends a le OnePlus 12 dans ses laboratoires de test et des évaluations sont en cours pour voir s’il peut offrir des performances sans compromis tout en restant debout grâce à son apparence unique. Le prochain produit phare de OnePlus sera lancé le 23 janvier sur les marchés mondiaux. Restez à l’écoute pour une analyse complète de ses mérites et de ses défauts.

