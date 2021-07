OnePlus limite délibérément les performances de l’application

Un rapport fascinant a été publié cette semaine, et bien qu’il me dépasse complètement en termes de connaissances techniques, il brosse un tableau facile à comprendre si vous êtes préoccupé par les performances globales de votre OnePlus appareil. L’appareil au centre du rapport est le OnePlus 9 Pro – l’appareil le plus cher de l’entreprise – avec le rapport détaillant avec des chiffres et des données réels que OnePlus limite délibérément les performances de l’appareil. Bien que la limitation ne soit pas un mot rare dans le monde des smartphones, les gens paient beaucoup d’argent pour des performances haut de gamme, et d’après ce que montre ce rapport, ce n’est pas ce que vous obtenez avec le OnePlus 9 Pro.

Publié par les bonnes personnes à Anandtech, le principal point à retenir du rapport, sans avoir à régurgiter des mots que je ne connais pas, est que OnePlus limite une liste spécifique d’applications sur le OnePlus 9 Pro dans ce qui semble être une tentative d’augmenter l’efficacité énergétique et la durée de vie de la batterie. Le fait est que ce n’est pas une petite liste d’applications. La liste est assez longue et contient ce qui semble être les applications les plus utilisées sur l’ensemble de la plate-forme Android.

Quelques-unes des applications affectées par cette limitation sont Chrome, Firefox, Instagram, Facebook, Twitter, Zoom, WhatsApp, TikTok, Amazon, Dropbox, ce qui semble être toutes les applications natives de Google, Discord, Netflix, la suite d’applications de Microsoft et La liste se rallonge de plus en plus.

je vous exhorte à lire l’intégralité du rapport, mais de la manière la plus simple d’expliquer (c’est la seule façon dont je peux personnellement le comprendre), le système d’exploitation du OnePlus 9 Pro reconnaît quand une application particulière est ouverte, puis régule les performances de ladite application. Cela a été testé à l’aide de benchmarks basés sur un navigateur, Chrome étant traité de manière absolument horrible par la manette des gaz. Dans les benchmarks, Chrome sur le OnePlus 9 Pro se présente comme un appareil économique bas de gamme en termes de vitesse, se classant bien en dessous du Pixel 5 et de son chipset Snapdragon 765G. Gardez à l’esprit que le OnePlus 9 Pro est équipé d’un processeur Snapdragon 888 et de 12 Go de RAM. Ce téléphone devrait effacer le Pixel 5, mais ce n’est pas le cas Anandtech essai.

Anandtech n’a pas pu tester si la même chose se produit sur d’autres appareils OnePlus, car ils n’avaient pas d’autres téléphones à tester. Cela surprendrait-il quelqu’un d’apprendre que cela ne se limite pas au OnePlus 9 Pro ? Bien sûr que non. J’ai toujours prêché qu’il devrait appartenir à l’utilisateur de déterminer s’il souhaite une meilleure autonomie de la batterie ou de meilleures performances de l’appareil. Des entreprises telles que OnePlus ne devraient pas étrangler nos appareils à notre insu. C’est sale. Au lieu de cela, informez l’utilisateur sur la façon dont les différents paramètres de l’appareil affectent la durée de vie de la batterie et partez de là.

Allez lire le rapport complet. Il y a beaucoup de gros mots, mais c’est bien.

// Anandtech