OnePlus lance OxygenOS 15 : vitesse, innovations en matière d’IA et expérience utilisateur améliorée

OnePlus annoncé OxygèneOS 15 le 24 octobre 2024, mettant l’accent sur la vitesse, le design et Fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur. Le système, conformément à la philosophie « Never Settle » de OnePlus, intègre des capacités avancées en matière d’efficacité, de confidentialité et d’esthétique.

Une fonctionnalité clé, Parallel Processing, permet un multitâche fluide en optimisant les interactions d’animation et en réduisant l’utilisation du stockage redondant. Cette innovation vise à maintenir des performances fluides en cas d’utilisation intensive. OxygenOS 15 lance également des outils de photographie basés sur l’IA, notamment AI Detail Boost, AI Unblur et Reflection Eraser, pour améliorer la qualité de l’image dans divers scénarios.

Les avancées en matière de productivité incluent l’IA Google Gemini, permettant des recherches intelligentes, la sélection d’images/textes à l’écran et Pass Scan pour la reconnaissance des cartes d’embarquement. AI Notes, intégré à des outils de transcription et d’édition vocales, simplifie la prise de notes, tandis qu’AI Reply génère des réponses contextuelles dans les applications de messagerie.

La mise à jour du design reflète le style de OnePlus à travers de nouvelles animations, icônes et ajustements de paramètres. Des fonctionnalités telles que OneTake pour l’esthétique du déverrouillage et « Partager avec iPhone » pour le transfert de fichiers multiplateforme rationalisent les interactions. Pour des raisons de sécurité, OxygenOS 15 utilise Google Play Protect et des mesures antivol, notamment le verrouillage à distance et la protection hors ligne, améliorant ainsi la sécurité des données.

OxygenOS 15 sera d’abord disponible en version bêta sur le OnePlus 12 5G, à partir du 30 octobre.

Déposé dans . En savoir plus sur OnePlus et Oxygenos.