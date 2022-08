OnePlus lance les Nord Buds CE en Inde

OnePlus a annoncé aujourd’hui le OnePlus Nord Buds CE, l’offre d’entrée de gamme de la gamme TWS de la société. Les Nord Buds CE seront proposés exclusivement en Inde.

Les Nord Buds CE ont une conception semi-intra-auriculaire avec de grands pilotes dynamiques de 13,4 mm. Ils présentent une conception spéciale à tube fermé qui prétend augmenter les basses jusqu’à 3 dB.

Comme les Nord Buds, les Nord Buds CE disposent de la fonction Sound Master Equalizer, qui comprend quatre préréglages d’égalisation personnalisés ainsi qu’un égaliseur manuel.

Les autres fonctionnalités incluent la suppression du bruit AI pour les appels, une latence de 94 ms lorsqu’elle est associée à des téléphones OnePlus, Bluetooth 5.2 avec SBC/AAC et 4,5 heures de temps de lecture continue avec prise en charge de la charge rapide.

Les Nord Buds CE sont au prix de 2299 INR et seront disponibles via OnePlus Store, Flipkart et les partenaires commerciaux à partir du 4 août. Ils seront disponibles en deux couleurs, Misty Grey et Moonlight White.