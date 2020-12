OnePlus ouvre cette semaine son programme bêta fermé OxygenOS pour les propriétaires de OnePlus 8T. Le nouveau programme OnePlus permettra à certains membres de la communauté OnePlus de partager leurs commentaires avec le personnel OnePlus dans les premiers stades de développement. Cela permettra non seulement aux utilisateurs de trouver des bogues dans le logiciel OnePlus, mais aidera également l’entreprise à se faire une meilleure idée afin de façonner le produit testé.

« Le groupe bêta fermé est le groupe le plus proche du personnel OnePlus. Ce groupe est composé d’une équipe d’élite de membres de la communauté OnePlus. Ce groupe a besoin d’un secret absolu, car les testeurs recevront souvent des versions et des fonctionnalités des semaines, voire des mois avant leur publication. le public », a déclaré OnePlus lors de l’annonce. La société a également déclaré que ceux qui s’inscrivaient au groupe OnePlus Closed Beta sont également tenus de signer un accord de non-divulgation (NDA) avec OnePlus. Le programme bêta est limité à 200 testeurs. Par conséquent, ceux qui souhaitent postuler devront agir rapidement. OnePlus dit que pour rejoindre le programme bêta fermé, les utilisateurs doivent posséder un smartphone OnePlus 8T, être déjà membre de la communauté OnePlus et être prêts à partager leurs commentaires via Slack. Ceux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent postuler au programme bêta fermé sur les forums de la communauté OnePlus.

Le OnePlus 8T est au prix de Rs 42 990 en Inde et est alimenté par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Le OnePlus 8T dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple et d’une seule caméra frontale placée dans la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le smartphone prend en charge la 5G et est livré avec la technologie de charge rapide Super Fast 65W Warp Charge de OnePlus.