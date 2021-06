OnePlus lance le OnePlus TV U1S abordable en Inde

OnePlus a annoncé aujourd’hui le OnePlus TV U1S, qui est le dernier modèle de la gamme croissante de téléviseurs de la société pour le marché indien.

Le OnePlus TV U1S est un téléviseur LCD LED. Il est disponible en trois tailles, 50 pouces, 55 pouces et 65 pouces, chacune avec une résolution UHD de 3840×2160 pixels. Le panneau a une profondeur de couleur de 10 bits et une couverture de 93 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. L’U1S prend également en charge HDR10, HDR10+ et HLG, mais il n’y a pas de Dolby Vision. OnePlus revendique une précision des couleurs de Delta-E

L’U1S est livré avec une paire d’enceintes stéréo avec 30W d’amplification et un réglage Dynaudio. Le téléviseur prend en charge le Dolby Audio standard mais pas l’Atmos.

L’U1S fonctionne sur la plate-forme Android TV 10 avec des applications intégrées pour Netflix, Prime Video et Spotify. Il y a Google Assistant et Chromecast intégrés avec Miracast, DLNA et Multicast. Pour exécuter votre application, l’U1S dispose de 16 Go de stockage interne avec 2 Go de mémoire système.

Pour la connectivité, le OnePlus TV U1S dispose de 3 connecteurs HDMI 2.1 (avec HDMI 1 ayant eARC) ainsi qu’une seule sortie audio optique, une entrée AV analogique, Ethernet, Wi-Fi double bande 802.11n et 2 ports USB 2.0.

En plus du téléviseur, OnePlus lance également la caméra OnePlus TV. Conçue pour se connecter à tous les téléviseurs OnePlus existants, la caméra OnePlus TV permet de capturer des photos grand angle et des vidéos 1080p. Il existe également des microphones doubles et une suppression du bruit de fond. Cet appareil peut être utilisé pour passer des appels vidéo à l’aide d’applications telles que Google Duo à partir de votre téléviseur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil photo peut être fermé en faisant glisser un couvercle sur l’objectif.

Le OnePlus TV U1S est au prix de 39 999 INR pour le modèle 50 pouces, 47 999 INR pour le modèle 55 pouces et 62 999 INR pour le modèle 65 pouces. La caméra TV OnePlus est au prix de 2 499 INR.

Le OnePlus TV U1S sera en vente à partir de demain, le 11 juin à 12 h 00 IST, sur Amazon India, OnePlus India et Flipkart, ainsi que dans les points de vente.