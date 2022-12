OnePlus lance le moniteur de jeu X 27 QHD 165Hz en Inde

Les moniteurs OnePlus annoncés précédemment sont enfin mis en vente en Inde. Eh bien, au moins l’un d’entre eux l’est. Le modèle premium X 27 sera en vente le 15 décembre au prix de 27 999 INR.

Le X 27 a un panneau IPS de 27 pouces, résolution 2560×1440, 165Hz. OnePlus revendique des temps de réponse de 1 ms, des couleurs 10 bits, une couverture DCI-P3 de 95 % et la certification DisplayHDR 400. Le moniteur est également certifié AMD FreeSync Premium pour la prise en charge du taux de rafraîchissement variable avec le GPU AMD, mais devrait également être compatible avec les GPU Nvidia et Intel.













Le X 27 est doté d’un corps en métal avec un support en métal réglable, avec un support d’inclinaison, de pivotement et de rotation complet. Le moniteur offre un connecteur USB-C supplémentaire avec prise en charge DisplayPort Alt-Mode et peut également envoyer 65 W de puissance via USB-PD.

Les autres fonctionnalités incluent un mode écran partagé pour connecter deux sources différentes et les visualiser en mode double PbP ou PiP. Il existe également plusieurs modes d’image disponibles, y compris standard, film, image, Web et jeu. Le mode jeu propose en outre les modes MOBA, FPS, RTS et RPG.

Le modèle E 24 moins cher est doté d’un panneau IPS de 24 pouces, d’une résolution de 1920 x 1080 et de 75 Hz. Il offre une synchronisation adaptative, un corps mince de 8 mm, un support en métal avec réglage de l’inclinaison et de la rotation et une gestion des câbles intégrée, et le connecteur USB-C.

Le prix et la disponibilité du E 24 seront annoncés ultérieurement.