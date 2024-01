OnePlus lance la série OnePlus 12 sur les marchés mondiaux

“/>

OnePlus a lancé aujourd’hui la série OnePlus 12 dans le monde entier, apportant pour la première fois un appareil de la série R en Amérique du Nord et en Europe. La société a également lancé les écouteurs sans fil OnePlus Buds 3 à 99 $, en plus du OnePlus 12 (à partir de 799 $) et du OnePlus 12R (à partir de 499 $).

L’année dernière, OnePlus n’a lancé que le OnePlus 11 à 699 $ aux États-Unis, tandis que le OnePlus 11R était limité à l’Inde et à la Chine. Cette année, la société a choisi de lancer un téléphone plus abordable sur tous les marchés mondiaux.

Le OnePlus 12 dispose d’un écran 1440p de 6,82 pouces, la société affirmant qu’il atteint jusqu’à 4 500 nits de luminosité. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la norme Dolby Vision.

L’appareil est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm avec des options de RAM de 12 Go et 16 Go. Il dispose d’une batterie de 5 400 mAh prenant en charge la charge filaire SuperVOOC de 80 W (100 W en Inde et en Europe) et la charge sans fil AirVOOC de 50 W.

OnePlus opte pour une configuration à triple caméra dans le OnePlus 12 avec un capteur Sony LYT-808 de 50 mégapixels, doté d’une ouverture af/1,6. Il existe également un téléobjectif périscope 3x de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels.

Par rapport à l’appareil phare, le OnePlus 12R à 499 $ dispose d’un écran 1274p de 6,78 pouces. Pour amener le prix de l’appareil de la série R à moins de 500 $, la société a utilisé un ancien processeur Qualcomm 8 Gen 2, un Sony IMX890 de 50 mégapixels comme capteur principal, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un maigre capteur macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus 12R dispose d’une batterie légèrement plus grande de 5 500 et prend en charge une charge filaire de 80 W. Cependant, la charge AirVOOC de 50 W n’est pas prise en charge.

Outre les téléphones, OnePlus a également lancé les Buds 3 à 99 $ avec suppression active du bruit, un nouveau design et un contrôle du volume via des gestes sur la tige. Les nouveaux écouteurs sans fil disposent d’un tweeter de 6 mm, d’un woofer de 10,4 mm et prennent en charge le codec Bluetooth LHDC 5.0.

OnePlus affirme que les Buds 3 ont 10 heures d’écoute et 44 heures d’écoute totale avec le boîtier avec ANC désactivé. Avec la suppression du bruit activée, les durées d’écoute sont de 6,5 heures avec les écouteurs et de 28 heures avec le boîtier.

Les Buds 3 seront mis en vente en Inde le 6 février à 5 499 ₹ et aux États-Unis et en Europe le 13 février à respectivement 99 $ et 99 €.

Le OnePlus 12, avec des options de coloris noir et vert, sera disponible aux États-Unis et en Europe le 6 février et en Inde le 30 janvier. Le modèle 12 Go + 256 Go coûte 799,99 $/949 €/64 999 ₹ et le modèle 16 Go + 512 Go coûte 899,99 $. /1 099 €/ 69 999 ₹.

Le OnePlus 12, qui sera disponible dans les coloris noir et bleu, sera disponible aux États-Unis et en Europe le 13 février et en Inde le 6 février. Le modèle 8 Go + 128 Go (qui ne sort pas en Europe) coûte 799,99 $/39 999 ₹. et le modèle 16 Go + 256 Go coûte 599,99 $/699 €/45 999 ₹.