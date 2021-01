Récemment, un rapport de 91 Mobiles a affirmé que la configuration de la triple caméra arrière sur le OnePlus 9 comprendrait deux caméras de 48 mégapixels – un tireur principal et un objectif ultra grand angle. Le rapport indique que OnePlus utiliserait le capteur Sony IMX689 au lieu du Sony IMX586 sur le OnePlus 8. De plus, l’appareil photo principal du OnePlus 9 offrirait une distance focale de 6 mm, par rapport à la distance focale de 6,59 mm et 4,74 mm fournie. par les caméras principales du OnePlus 8 Pro et du OnePlus 8T respectivement. (Courtoisie d’image: 91 mobiles)