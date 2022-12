OnePlus installe maintenant OxygenOS 13 sur le OnePlus 10T

OnePlus déploie la mise à jour du micrologiciel OxygenOS 13 sur le OnePlus 10T dans le monde entier. Le firmware, version C.12 pour le marché indien, C.22 pour la variante mondiale, a une taille d’environ 5 Go et apporte Android 13 et le correctif de sécurité de novembre 2022.

Cela fait un mois maintenant et ce n’est pas le meilleur look pour OnePlus, mais il est probable que OnePlus le mettra rapidement à jour avec la dernière version.

OxygenOS 13 inclut un nouveau look – un design aquamorphique, une foule de nouveaux widgets, une nouvelle police, des améliorations de l’affichage permanent, des options de personnalisation, des corrections de bogues et des optimisations, et bien plus encore.









OxygèneOS 13

Si vous possédez un OnePlus 10T, vérifiez vos paramètres pour la mise à jour, mais gardez à l’esprit que cela peut prendre quelques jours pour atteindre tous les téléphones.

La source | Passant par