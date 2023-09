OnePlus gâche le moment du lancement de la mise à jour Android 14

Avant de commencer, clarifions une chose : Google n’a pas encore officiellement publié Android 14. Nous avons parcouru plusieurs versions bêta et nous l’attendons bientôt, mais ils n’ont pas annoncé sa sortie globale et stable. J’ai compris?

Dans cet esprit, OnePlus est allé de l’avant et a annoncé qu’OxygenOS 14, basé sur Android 14, serait disponible sur certains téléphones OnePlus le 25 septembre. En d’autres termes, Google doit prévoir de sortir Android 14 très prochainement pour pouvoir le faire. pour que OnePlus puisse faire de même. C’est amusant!

OnePlus n’a pas présenté toutes les fonctionnalités attendues, mais il introduira simplement une « gamme de fonctionnalités intéressantes conçues pour offrir des expériences utilisateur améliorées ». Ils incluent également quelque chose qu’ils ont nommé Trinity Engine. Il s’agit d’une « plus grande synergie entre le matériel et les logiciels » qui permet aux téléphones OnePlus d’offrir une « efficacité de consommation d’énergie améliorée, une meilleure capacité multitâche et une expérience rapide et fluide plus durable ». Cela se produit grâce à « six technologies innovantes, dont la vitalisation du processeur, la vitalisation de la RAM, la vitalisation de la ROM, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering ».

Une fois que nous aurons obtenu des détails supplémentaires sur la mise à jour OxygenOS 14 et que nous l’aurons déposée sur l’une de nos unités d’examen, nous ne manquerons pas d’en partager davantage.

Le programme bêta OxygenOS 14 est actuellement disponible pour les OnePlus 11, OnePlus Nord 3 et OnePlus 11R. Le OnePlus 10 Pro devrait ouvrir ici prochainement. Attendez-vous d’abord à la mise à jour sur ces appareils.