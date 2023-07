OnePlus Fold/Open : ce que nous savons jusqu’à présent

OnePlus est l’une des rares grandes marques de smartphones à ne pas avoir d’appareil pliable dans son portefeuille, mais cela est sur le point de changer avec l’annonce à venir du OnePlus Fold ou OnePlus Open comme récemment spéculé. Le nom officiel de l’appareil est toujours secret, mais il devrait faire ses débuts en août lors d’un événement spécial à New York et nous avons compilé les fuites et les rumeurs les plus récentes en un seul endroit.

Conception

OnePlus Fold devrait arriver avec un design pliable vers l’extérieur similaire au Samsung Galaxy Z Fold4 et vivo X Fold2. Un lot récent de rendus basés sur la CAO partagés par @OnLeaks montrent un grand écran de couverture et un panneau intérieur plus grand.

Les rendus du OnePlus Fold ressemblent en fait au schéma divulgué de l’Oppo Find N3 qui n’a pas encore été annoncé et qui devrait rester exclusif à la Chine tandis que le OnePlus pliable sera disponible à l’international.









Rendu OnePlus Fold et schéma Oppo Find N3

Les rendus révèlent également une découpe d’appareil photo inspirée du OnePlus 11 à l’arrière avec la marque Hasselblad et trois capteurs. OnePlus Fold apporte des côtés métalliques élégants et un dos texturé avec une finition semblable au cuir. Les côtés arborent également un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et le curseur d’alerte préféré des fans sur le côté gauche.

Spécifications

Passant au département des spécifications, OnePlus Fold abritera un écran de couverture AMOLED de 6,3 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau orienté vers l’extérieur devrait également contenir une caméra selfie de 20 mégapixels logée à l’intérieur d’une découpe perforée centrée.

L’écran principal LTPO AMOLED de 7,8 pouces aura probablement une résolution de 1 900 x 2 100 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur la base des rendus, il aura une découpe de perforation dans le coin supérieur gauche pour sa caméra selfie 32MP.

Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm devrait couvrir le département des chipsets et il sera associé à jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

OnePlus Fold devrait transporter un capteur principal de 50MP (IMX890) aux côtés d’un ultra large de 48MP (IMX581) – les mêmes capteurs que ceux trouvés sur le OnePlus 11. Nous avons constaté que la configuration de la caméra fonctionnait correctement dans notre examen, vous pouvez jeter un oeil à quelques échantillons ici. Le troisième module à l’arrière du OnePlus Fold devrait être un téléobjectif de 64MP.









OnePlus Fold devrait apporter une configuration de caméra similaire au OnePlus 11

Selon les rumeurs, OnePlus Fold arriverait avec une batterie de 4 800 mAh et un support de charge de 67 W, ce qui est un peu plus petit que la batterie de 5 000 mAh du OnePlus 11. Le département logiciel devrait être couvert par OxygenOS 13.1 basé sur Android 13, mais il reste à voir comment OnePlus prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités pour le plus grand canevas.

Prix ​​et disponibilité

Le prix et la disponibilité sont les deux plus gros points d’interrogation concernant le OnePlus Fold, aucune véritable fuite n’ayant été publiée jusqu’à présent. Être un appareil pliable horizontalement avec des spécifications phares signifie que nous devrions nous attendre à un prix compris entre 1 500 $ et 1 800 $, tout comme les Galaxy Z Folds et Pixel Folds du monde.

En ce qui concerne la disponibilité, OnePlus Fold sera probablement lancé aux États-Unis et en Europe d’abord avec d’autres régions qui devraient suivre. Nous nous assurerons de vous mettre à jour avec plus de détails sur le OnePlus Fold au fur et à mesure de leur apparition, alors gardez un œil sur notre section actualités.