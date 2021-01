OnePlus a récemment taquiné le développement de son premier groupe de fitness via un tweet. Il semble que l’appareil, à savoir OnePlus Band (surnom non confirmé), serait lancé en Inde dès que son micro-site Amazon dédié sera désormais en ligne. De plus, le site Web indique que le bracelet intelligent serait livré avec un suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque et serait résistant à la poussière et à l’eau. Le site Web a également ajouté un bouton « Me prévenir », qui permettra aux fans de OnePlus de recevoir les mises à jour officielles dès leur sortie.

Le site Web d’Amazon taquine également le OnePlus Band dans une finition de couleur noire avec au moins deux bracelets en silicone différents dans une finition noire et orange. L’affiche officielle comprend le texte qui lit «Le nouveau visage du fitness» avec «Coming Soon» écrit à côté. Pendant ce temps, les pronostiqueurs notables Mukul Sharma et Ishan Agarwal affirment que l’appareil pourrait être lancé le 11 janvier avec un prix d’environ Rs 2499. Tipster Sharma via sa chaîne YouTube (stufflistings) suggère également que le groupe de fitness comporterait un écran tactile AMOLED de 1,1 pouce avec surveillance de la fréquence cardiaque 24×7 et de la saturation sanguine SpO2. Les capteurs à bord comprendraient un accéléromètre et un gyroscope à 3 axes, bien qu’ils puissent également prendre en charge le GPS. Pour la connectivité, il est recommandé de prendre en charge Bluetooth v5.0. La vidéo souligne en outre qu’elle peut être livrée avec un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 et une batterie de 100 mAh pouvant durer jusqu’à 14 jours. Pour les amateurs de fitness, le OnePlus Band aurait 13 modes d’exercice.

Enfin, le pronostiqueur affirme que le prochain bracelet de fitness OnePlus mesure 40,4×17,6×11,45 mm et pèse 10,3 grammes (sans le bracelet). Récemment, des images du OnePlus Band ont été divulguées en ligne, faisant allusion à un design de type Xiaomi Mi Band 5 avec des sangles colorées.

Avec toutes les fuites entrantes et le micro-site Amazon mis en ligne, nous ne pouvons nous attendre au lancement du OnePlus Band que ce mois-ci. La société chinoise de smartphones devrait également lancer sa première smartwatch, la OnePlus Watch, plus tard cette année. Le PDG de la société, Pete Lau, avait confirmé le mois dernier que la société travaillait sur la smartwatch OnePlus qui pourrait être lancée début 2021.