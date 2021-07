OnePlus fabrique un autre téléphone « phare tueur »

Lorsque OnePlus a lancé les choses pour la première fois en 2014, ils ont attiré notre attention avec un marketing intelligent (et souvent odieux) et en suggérant qu’ils ne s’installeraient jamais. Ce slogan est depuis revenu pour les mordre, mais la description « Flagship Killer » qu’ils ont également utilisée pour le OnePlus One original était assez brillante. Parce que regardez, la combinaison de prix et de spécifications offerte avec ce premier téléphone avait vraiment la capacité de tuer les téléphones phares qui commençaient à afficher des augmentations de prix régulières.

Ces dernières années, OnePlus a dû s’éloigner de cette ambiance « Flagship Killer » car ils ont essentiellement essayé de se transformer en Samsung. Leurs téléphones ne sont plus que des produits phares, des produits phares coûteux. Ils ont des spécifications haut de gamme et des prix ridicules pour les accompagner. Ce n’est plus la nouvelle entreprise décousue qui essaie de mettre en lumière son nouveau téléphone haut de gamme de manière unique.

On ne peut pas en dire autant de leur nouvelle ligne Nord, cependant. Aujourd’hui, OnePlus a officiellement ramené le tag « Flagship Killer » pour son prochain téléphone OnePlus Nord 2, car ils ont également annoncé son chipset.

Nous avons travaillé avec MediaTek pour créer une expérience exclusive améliorée par l’IA qui donne une nouvelle dimension à la photographie, à la technologie d’affichage et aux jeux. Et tout est juste mieux et plus intelligent là-bas. 👾 Nord 2 5G, le tueur phare. Alimenté par le MediaTek Dimensity 1200-AI. pic.twitter.com/Oci97kkUAi – OnePlus Royaume-Uni (@OnePlus_UK) 7 juillet 2021

Le OnePlus Nord 2, qui est peu susceptible de venir aux États-Unis, a été surnommé par le compte Twitter OnePlus UK comme « le tueur phare ». ça deviendra apparemment ça en utilisant un processeur MediaTek premium appelé Dimensity 1200-AI. Attendez-vous à beaucoup d’intelligence artificielle truc, comme « l’imagerie assistée par IA pour une expérience photographique améliorée, des améliorations d’affichage, de meilleurs temps de réponse pour des jeux plus rapides et plus fluides, et bien plus encore, c’est exactement ce que propose le SoC MediaTek Dimensity 1200-AI ». Cool cool.

Pouvez-vous vendre un « Flagship Killer » si vous fabriquez des produits phares ? C’est une idée un peu étrange, mais nous allons laisser OnePlus faire les choses OnePlus. Le gros point à retenir ici est qu’ils s’attendent à vendre le Nord 2 à un prix décent et à emballer une bonne quantité de spécifications. C’est ainsi que fonctionnait le Nord original et cela ressemblait certainement à un téléphone qui aurait dû avoir un prix plus élevé.

Le OnePlus Nord 2 arrive.