OnePlus étend la prise en charge logicielle de ses smartphones

Plus tôt dans la journée, OnePlus a confirmé sa nouvelle politique de mise à jour pour son portefeuille d’appareils. Les appareils phares à partir de la série OnePlus 8 bénéficieront désormais de trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android et de quatre ans de mises à jour de sécurité. Cela inclut également les modèles de la série T et R.

Les appareils OnePlus Nord et Nord CE recevront deux mises à jour majeures du système d’exploitation ainsi que trois ans de correctifs de sécurité. Les appareils de la série Nord N sont prêts pour une mise à jour du système d’exploitation Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Les produits phares OnePlus publiés avant la série OnePlus 8 suivront l’ancienne politique de mise à jour de deux mises à jour du système d’exploitation Android et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau message confirme également l’unification de la base de code OxygenOS et ColorOS à partir d’Android 12.

La source