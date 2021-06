OnePlus et OPPO font un pas de plus ensemble

Pendant des années, nous avons plaisanté sur la relation entre OnePlus et OPPO, où une sortie de téléphone par l’un signifie souvent un aperçu de ce qui va venir de l’autre. Ces blagues sont essentiellement devenues une réalité cette année après une annonce antérieure selon laquelle ils partageraient leurs efforts de R&D, et maintenant aujourd’hui, avec le PDG de OnePlus, Pete Lau, annonçant que OnePlus « s’intégrera davantage » avec OPPO à l’avenir.

Dans un Publier Aux forums OnePlus, Lau a expliqué qu’au fur et à mesure qu’ils élargissaient leur portefeuille de produits, ils devaient « s’adapter » afin de continuer à vous offrir l’excellence. Lau pense que OnePlus peut le faire en tirant parti des ressources d’OPPO pour rationaliser les opérations. Ils ont déjà testé l’idée et travaillé plus étroitement ensemble, ce qui a montré un « impact positif » qu’ils souhaitent pousser au niveau supérieur.

Lau assure à ses fans de OnePlus que « ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs ».

Alors qu’est-ce que tout cela signifie exactement ? La déclaration est volontairement vague et ne nous dit pas grand-chose, si ce n’est que OnePlus et OPPO se rapprochent de plus en plus. Si les appareils se ressemblent ou si le logiciel est sur le point d’être une copie des téléphones de chaque marque, il n’y aura plus besoin de blagues sur la façon dont cela est possible. Nous saurons exactement pourquoi.

La partie étrange de cette nouvelle survient alors que Lau suggère que OnePlus «continuera à fonctionner de manière indépendante», même s’il travaille pour les deux sociétés et vient de dire qu’elles se dirigent vers une «intégration plus approfondie» avec OPPO. Cela ne semble pas indépendant du tout, à moins que je rate quelque chose.

Il semble que OnePlus soit essentiellement en train de devenir une sous-marque d’OPPO qui agira comme si c’était son propre truc, avec des événements et la marque «OnePlus» sur les produits et son propre ensemble de canaux de vente qui ne chevauchent pas OPPO. OK, attendez, je suppose que c’est en quelque sorte ce que cela a toujours été et a probablement toujours été, nous sommes juste plus ouverts à ce sujet maintenant.

Pensées?