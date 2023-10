Le OnePlus Open est arrivé hier en tant que premier appareil de la marque doté d’un écran pliable, et maintenant il se prépare déjà à dévoiler la prochaine grande nouveauté en matière de technologie d’affichage. La société a annoncé « une nouvelle aube » pour les écrans chinois le 24 octobre. C’est à ce moment-là que OnePlus et sa société mère Oppo dévoileront un nouvel écran fabriqué par BOE.

Le nouveau panneau sera exceptionnellement lumineux, selon Digital Chat Station. Ils ont révélé que l’écran avec une résolution de 1440p atteindra 3 000 nits de luminosité, tandis que le panneau de 1220p dépassera même le seuil époustouflant.

Selon OnePlus, son smartphone Open peut atteindre une luminosité maximale de 1 400 nits et une luminosité maximale de 2 800 nits. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que la luminosité la plus élevée possible était légèrement inférieure.

Le nouveau panneau devrait également prendre en charge la gradation PWM de 2 160 Hz (contre 1 440 Hz dans les panneaux actuels) et le courant continu à impulsion unique.

L’annonce aura lieu le même jour que l’annonce par Qualcomm du Snapdragon 8 Gen 3, et les chances que le OnePlus 12 arbore le nouveau chipset et l’écran BOE semblent bonnes.

