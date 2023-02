OnePlus entre dans le jeu des tablettes avec le OnePlus Pad

Comme prévu, OnePlus a livré aujourd’hui sa première tablette, simplement baptisée Pad.

La nouvelle offre atterrit dans le segment des tablettes haut de gamme avec un chipset Dimensity 9000, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Il porte également un design distinct, de sorte que vous ne le confondrez jamais avec l’ardoise d’un autre fabricant.

À l’avant, le OnePlus Pad offre un affichage d’aspect 7: 5 inhabituel – un aspect assis entre 3: 2 et 4: 3. Il s’agit d’un écran LCD IPS de 11,61 pouces 2800x2000px avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 144Hz.

Le panneau atteint 500 nits et offre un contraste solide de 1400:1. OnePlus affirme que les cadres fins permettent un rapport écran/corps de 88,14 %.

Il y a en arrière un jeu de tir 13MP compatible avec la vidéo 4K. Il y a aussi une caméra 8MP 1080p à l’avant.

Le OnePlus Pad dispose de quatre haut-parleurs, un pour chaque coin de la tablette, avec prise en charge de Dolby Atmos. L’écran prend en charge Dolby Vision.

Il y a une batterie de 9 510 mAh à l’intérieur du OnePlus Pad qui est bonne pour 14 heures et demie de streaming vidéo et 1 mois de veille. Il se recharge à des vitesses SuperVOOC de 67 W et OnePlus vante une charge complète en 80 minutes. OnePlus offre des transitions transparentes entre le Pad et les smartphones OnePlus, y compris la possibilité pour la tablette d’utiliser la connexion réseau du téléphone pour accéder à Internet.

Le OnePlus Pad est disponible dans une couleur Halo Green assortie à OnePlus 11 et une gravure « Star Orbit », qui émet des lignes gravées dans le panneau arrière en aluminium usiné CNC, qui découlent de la caméra orientée vers l’arrière.

Vous pouvez acheter un clavier magnétique supplémentaire, un étui Folio et le OnePlus Stylo – un stylet pour prendre des notes et dessiner sur le OnePlus Pad.











Le OnePlus Pad peut être accessoirisé avec un clavier magnétique, un étui folio et un stylet

Le OnePlus Pad sera en précommande en Europe, en Inde et en Amérique du Nord en avril. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix.