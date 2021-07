OnePlus dit que les SoC pour smartphones récents sont excessifs pour de nombreuses applications

OnePlus s’est retrouvé impliqué dans une (autre) controverse la semaine dernière, qui concernait son skin logiciel, OxygenOS, limitant les applications les plus populaires au quotidien sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Nous avons expliqué ce qui s’est passé en détail dans cet article qui concerne la réponse initiale de l’entreprise à ces affirmations.

Aujourd’hui, OnePlus est de retour avec ce qu’il pense être une explication meilleure et plus approfondie de la raison pour laquelle il faisait ce qu’il a été surpris en train de faire. C’est certainement un plus long texte que la réponse d’un paragraphe qu’il a publiée la semaine dernière, mais nous ne sommes pas sûrs que cela rende service à l’entreprise non plus.

Voici la citation marquante :

Ces dernières années, les performances des SoC pour smartphones ont atteint un point où leur puissance est souvent excessive dans certains scénarios pour de nombreuses applications, notamment les médias sociaux, les navigateurs et même certains jeux légers. Dans cet esprit, notre équipe a déplacé son attention de la simple fourniture de performances pures à la fourniture des performances que vous attendez de nos appareils tout en réduisant la consommation d’énergie et la dissipation de chaleur. Pour être plus précis, nous voulons faire correspondre chaque application avec les performances les plus appropriées dont elle a besoin.

Le reste confirme essentiellement le comportement exact qui AnandTech repéré la semaine dernière, et continue de vous rassurer, tout cela est au nom de la durée de vie de la batterie et de la dissipation thermique, d’une manière qui laisse de côté quelques éléments.

Premièrement, selon le tweet ci-dessous de l’auteur de cet article d’AnandTech, les gains réels de la durée de vie de la batterie grâce à l’utilisation de ce schéma sont ridiculement marginaux. Comme, sérieusement, quelques minutes de temps de course supplémentaires ? C’est ce qui justifiait non seulement de faire cela, mais de le cacher aux utilisateurs ?

Batterie OP9Pro : Vivaldi à pleine performance mais inévitablement limité à 60 Hz obtient 11h56m dans le test Web, Chrome perf paralysé à 60Hz obtient 11h59m. On se demande si le drame en valait la peine. – Andrei F. (@andreif7) 8 juillet 2021

Deuxièmement, il existe une autre solution à laquelle une entreprise a accès lorsque la durée de vie de la batterie n’est pas satisfaisante, à savoir le lancement de ce téléphone avec une plus grande cellule.

Troisièmement, il existe des solutions de plus en plus compliquées (et donc chères, à la fois en termes de prix mais aussi d’espace qu’elles doivent occuper à l’intérieur) pour une dissipation thermique de plus en plus efficace, et il semble bien que OnePlus ait choisi une solution logicielle » » pour compenser certains défauts matériels dans ces domaines.

Si vous souhaitez lire l’intégralité de l’explication de OnePlus, assurez-vous de vous diriger vers la source liée ci-dessous. Nous pensons toujours que ce « scandale » n’aurait pas été si grave si l’entreprise avait été franche avec ses clients à ce sujet, en avait fait le comportement par défaut, mais avait également donné aux gens un moyen de le désactiver s’ils le voulaient – avec une batterie avertissement de vie au préalable si besoin est.

