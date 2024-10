OnePlus dévoile OxygenOS 15 rempli d’IA, première version bêta à venir très bientôt

Aujourd’hui, OnePlus a officiellement annoncé la prochaine version de son skin Android. OxygenOS 15 est basé sur Android 15, que Google vient de lancer sur ses Pixel la semaine dernière. La première version bêta ouverte d’OxygenOS 15 sera disponible sur le OnePlus 12 le 30 octobre. La version stable pourrait commencer à être déployée fin novembre.

OxygenOS 15 est présenté par OnePlus comme une mise à niveau majeure, axée sur la vitesse, la conception et l’IA. Il a des interactions d’animation raffinées rendues possibles par le traitement parallèle. Cela promet d’offrir une expérience fluide même en cas d’utilisation intensive.

OxygenOS 15 sur le prochain OnePlus 13 occupera 20 % d’espace de stockage en moins que OxygenOS 14 lors du lancement du OnePlus 12.

Passons maintenant au mot à la mode qui est l’éléphant dans la pièce : l’IA. OnePlus met en avant son AI Detail Boost, qui « peut transformer des images basse résolution ou recadrées en de superbes visuels 4K en quelques secondes ». Grand si c’est vrai, comme le dit le proverbe. Cette fonctionnalité est intégrée à l’album photo intégré.

AI Unblur fait exactement ce qu’il dit, tandis que AI Reflection Eraser – vous l’aurez deviné – efface les reflets du verre de vos photos. Dans la barre latérale intelligente, vous trouverez votre boîte à outils AI, qui intègre AI Reply. Cela comprend les conversations que vous avez et génère pour vous des réponses contextuellement pertinentes.

La recherche intelligente améliore la recherche sur l’appareil grâce à l’IA, et OxygenOS 15 propose également Circle to Search (et Gemini de Google remplacera Google Assistant sur le OnePlus 13). Pass Scan numérise rapidement les cartes d’embarquement papier ou numériques. AI Notes peut effectuer des tâches telles que formater, étendre ou réduire le contenu, ajuster la formalité et garantir que les notes sont bien structurées et bien soignées, et AI Notes est également alimenté par la voix.

Le nouveau logiciel est également livré avec une nouvelle animation de démarrage, de nouvelles icônes, davantage de choix de cartes d’étagère et davantage d’options de style de déverrouillage par empreinte digitale. OnePlus a même ajouté des « effets chatoyants complets » et un « flou gaussien » dans tout le système, « créant une expérience visuelle naturelle et harmonieuse », quoi que cela signifie. Le menu Paramètres, la barre de notification et le centre de contrôle ont tous été rationalisés.

Vous pouvez même facilement partager des fichiers sur des iPhones grâce à la fonctionnalité Partager avec iPhone. OxygenOS 15 bénéficie en outre des fonctionnalités de protection contre le vol annoncées par Google il y a quelque temps.