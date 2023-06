OnePlus dévoile le design du Nord 3 sur Twitter, qui sera disponible en deux couleurs

OnePlus a dévoilé aujourd’hui le design du prochain OnePlus Nord 3. L’image a été publiée par le président de la société et COO Kinder Liu sur Twitter.

Le Nord 3 comportera un système de triple caméra à l’arrière. Le téléphone sera disponible en deux couleurs et finitions, une couleur verte avec une finition brillante et une couleur noire avec une finition satinée.

On voit également sur l’image le curseur d’alerte OnePlus, quelque chose qui manquait sur les récents téléphones Nord de l’entreprise. Et enfin, nous pouvons également voir le blaster IR sur le dessus du téléphone, qui a récemment été présenté sur le Nord CE 3 Lite de la société.

« Voici votre premier aperçu du OnePlus Nord 3 5G ! », a déclaré Liu sur Twitter. « OnePlus Nord consiste à offrir à nos utilisateurs à peu près tout ce qu’ils pourraient demander, et cela commence par un excellent design OnePlus. Notre événement de lancement estival aura lieu le 5 juillet et j’ai hâte d’en partager plus bientôt.

Le OnePlus Nord 3 sera rejoint par le Nord CE 3, le Nord Buds 2r et le OnePlus BWZ2 ANC lors de l’événement de lancement d’été OnePlus Nord le 5 juillet.

