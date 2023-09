OnePlus dévoile la prochaine tablette Pad Go

OnePlus a dévoilé aujourd’hui le design de sa prochaine tablette OnePlus Pad Go. Sept mois après la sortie de sa toute première tablette, la OnePlus Pad, la Pad Go semble être une variante moins chère.

Pour l’instant, nous n’avons pas vraiment de détails concrets autres que ce qui est visible sur l’image. Le design et même les dimensions semblent très similaires à ceux du OnePlus Pad, avec des coins incurvés et de fines bordures sur le devant. La plus grande différence est que le dos a désormais une finition bicolore tout en étant toujours en grande partie en aluminium.

Le OnePlus Pad Go partage également la couleur avec le OnePlus Pad, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de la même nuance de vert, optant plutôt pour un ton plus clair. La finition en métal repoussé au dos a également disparu.

Après un rapide coup d’œil sur les bords, nous pouvons voir que le OnePlus Pad Go possède la même combinaison de boutons physiques de boutons d’alimentation et de volume. Il semble y avoir encore quatre haut-parleurs, un près de chaque coin. Fait intéressant, le Pad Go dispose d’un emplacement quelconque, soit pour le stockage extensible, soit pour la carte SIM, soit pour les deux.

Le nom et le slogan « All Play, All Day » suggèrent que ce modèle pourrait être davantage axé sur la durée de vie de la batterie, probablement avec un chipset plus lent et un affichage du taux de rafraîchissement plus faible, tout en étant similaire au OnePlus Pad.

OnePlus devrait annoncer plus de détails prochainement, mais nous ne savons pas encore quand l’appareil sera officiellement annoncé et vendu.