OnePlus dévoile la chronologie du déploiement de la version bêta d’OxygenOS 13

OnePlus a déjà publié une mise à jour stable d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro et dispose de plusieurs autres modèles qui exécutent des versions bêta afin de trouver et d’éliminer les bogues. Voici la chronologie officielle des versions bêta, y compris celles qui sont déjà sorties.

Les OnePlus 9 et 9 Pro exécutent déjà la version bêta, tout comme le OnePlus 10R. Ces mises à jour sont arrivées en septembre. Depuis lors, OnePlus a publié encore plus de bêtas pour les modèles suivants : 9RT, 9R, OnePlus 8, 8 Pro et 8T.

À venir, quelques autres téléphones rejoindront les essais bêta avant la fin de cette année : OnePlus 10T, Nord 2T et Nord CE 2 Lite.

Cela laisse les Nord CE 2, Nord 2, Nord CE et Nord N20 SE qui recevront leurs bêtas au cours des six premiers mois de 2023.







Chronologie officielle du déploiement de la version bêta d’OxygenOS 13

Quant à savoir quand la mise à jour stable d’OxygenOS 13 pourrait arriver pour ces appareils, OnePlus dit que cela prendra aussi longtemps qu’il le faudra – il continuera à itérer les versions bêta jusqu’à ce que le logiciel soit exempt de problèmes. Il avertit que le calendrier des modèles exclusifs aux transporteurs dépend également des transporteurs eux-mêmes.

Si vous avez rejoint l’un des programmes bêta, notez que le déploiement se fera lot par lot, vous devrez donc peut-être être patient. Voici un aperçu des nouveautés d’OxygenOS 13.

PS. il va sans dire que les téléphones OnePlus en Chine sont sur une voie de mise à jour distincte car ils utilisent ColorOS à la place.

La source