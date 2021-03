La nouvelle mise à jour a été déployée avec la version de firmware 11.1.1.2AC01DA en Inde, 11.1.1.2.AC01BA pour l’Europe et 11.1.1.2.AC01AA pour la variante globale du OnePlus Nord. Le journal des modifications mentionne les améliorations du système, les mises à jour de la calculatrice et l’amélioration de la stabilité de la connexion réseau. Les améliorations du système incluent la résolution d’un problème où la page de politique de confidentialité s’affiche de manière anormale si l’appareil est en mode sombre, en dehors de la correction des appels entrants retardés et de l’amélioration de la consommation d’énergie. Pour la calculatrice, OnePlus mentionne qu’il a corrigé l’interface utilisateur où les résultats sont affichés est affiché de manière anormale. Il a également résolu le problème d’affichage anormal de la taille des boutons de la calculatrice. Les utilisateurs sont invités à s’assurer que leur batterie est supérieure à 30% et qu’ils disposent d’au moins 3 Go d’espace libre sur les smartphones OnePlus Nord avant de procéder à la mise à jour.

OnePlus a déployé la mise à jour stable OxygenOS 11 pour son smartphone abordable, le OnePlus Nord, au début du mois. Cette mise à jour, qui est intervenue après quelques mois de tests bêta ouverts, a été rapidement interrompue en raison d’une série de bogues, notamment une décharge accrue de la batterie et une vitesse de charge lente. Cela a été bientôt suivi par une mise à jour d’OxygenOS 11.1.1.1 qui a introduit une toute nouvelle conception d’interface utilisateur, une meilleure stabilité du système et bien plus encore. Maintenant, la marque chinoise déploie la mise à jour Oxygen 11.1.1.2 pour le OnePlus Nord, qui apporte une foule d’améliorations du système et de corrections de bogues. La nouvelle mise à jour améliore les performances de consommation d’énergie du OnePlus Nord et corrige le problème des appels entrants retardés sur l’écran lors de la charge. La mise à jour OxygenOS 11.1.1.2 améliore également la stabilité de la connexion réseau sur le OnePlus Nord, ainsi que le correctif de sécurité Android de mars 2021, mentionne le journal des modifications.

