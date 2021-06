OnePlus confirme qu’OxygenOS est là pour rester

OnePlus et Oppo ont toujours eu un lien, mais les deux sociétés l’ont officialisé l’année dernière et hier Pete Lau, PDG de OnePlus et SVP de la société mère des deux marques, a annoncé que les deux fusionneraient encore plus de ressources. Qu’est-ce que cela signifie pour OxygenOS ?

Rien, dit OnePlus, après MonPrixIntelligent demandé des éclaircissements. Selon Lau, OnePlus continuera à fonctionner en tant que marque indépendante, ce qui inclut le développement d’OxygenOS.

Les téléphones OnePlus en Chine utilisaient une branche de ce système d’exploitation appelée HydrogenOS – cela était nécessaire car les modèles locaux étaient livrés sans les services Google Play. Mais avec la série 9, la société est passée à ColorOS d’Oppo ou plutôt à une version personnalisée de celui-ci.

Cependant, dans le reste du monde, les téléphones OnePlus continueront d’utiliser OxygenOS. La prochaine version sera importante – Android 12 a apporté un nouveau design Material You au système d’exploitation et OnePlus reste plus proche de l’esthétique de Google qu’Oppo ne le fait habituellement.

La source