OnePlus confirme officiellement la compatibilité des opérateurs 10T pour l’Amérique du Nord

Ce matin, OnePlus confirme officiellement la compatibilité avec les opérateurs du 10T nouvellement lancé en Amérique du Nord. En commençant par les États-Unis, le OnePlus 10T prendra en charge les bandes 4G et 5G sur tous les principaux opérateurs américains : Verizon, T-Mobile et, pour la première fois pour OnePlus, AT&T 5G sera également pris en charge. N’oubliez pas que le OnePlus 10T ne prend pas en charge mmWave 5G.

Au Canada, seuls Bell et Telus prendront en charge les réseaux 4G et 5G. Pendant ce temps, les clients de Rogers et de Freedom peuvent s’attendre à une compatibilité 4G avec le OnePlus 10T.

OnePlus ouvre maintenant les précommandes en Amérique du Nord pour le 10T sur OnePlus.com jusqu’au 28 septembre. Les ventes ouvertes commencent le 29 septembre à partir de 649 $ (849 $ CAD) pour la variante 8 Go + 128 Go ou 749 $ (999 $ CAD) pour la version 16G + 256G.

Si vous précommandez sur le site Web de OnePlus avant le 8 septembre, vous pouvez obtenir une mise à niveau de mémoire gratuite ou choisir de rester avec le modèle 128 Go et d’obtenir un étui gratuit ou un chargeur de voiture 80 W. Après le 8 septembre, ceux qui précommanderont la variante 256 Go recevront un étui gratuit ou un chargeur 80 W. Le boîtier gratuit de la promotion du chargeur de voiture est uniquement disponible sur OnePlus.com, mais vous pouvez toujours obtenir une mise à niveau de mémoire gratuite (du 1er au 28 septembre) lors de la précommande sur Amazon ou Best Buy.

Une fois les ventes ouvertes commencées le 29 septembre, le OnePlus 10T sera mis en vente sur OnePlus.com, Amazon.fr, Meilleur achatet T-Mobile.

Le OnePlus 10T a été annoncé début août et est alimenté par un Snapdragon 8+ Gen 1 et prend en charge la charge Super VOOC de 150 W. Le 10T a été lancé avec des optimisations axées sur les hautes performances de l’appareil. Il y a un écran FHD + Fluid AMOLED de 6,7 pouces et une batterie double cellule de 4 800 mAh. Découvrez notre test complet du OnePlus 10T.