OnePlus confirme les caméras mises à niveau pour OnePlus 13 avec des échantillons

Le OnePlus 13 devrait être livré avec un ensemble de caméras légèrement amélioré, emballé dans un boîtier très familier. OnePlus a noté ce changement ainsi que plusieurs échantillons de caméras pour montrer les nouveaux capteurs.

Dans une large mesure, le OnePlus 13 ressemble beaucoup au OnePlus 12 qui l’a précédé. La forme, la taille générale et le réseau de caméras se ressemblent tous. Ce n’est pas une mauvaise chose, car le OnePlus 12 était sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones commercialisés par la société. Cela inclut les caméras contenues à l’intérieur.

Pourtant, OnePlus avait apparemment l’impression que la gamme devait être améliorée à certains égards. La société a publié les spécifications des nouvelles caméras OnePlus 13 sur Weibo, ainsi que de superbes exemples d’images (via GSMArène). L’appareil photo principal restera un objectif large avec un capteur Sony LYT-808 – le même capteur que celui utilisé sur le OnePlus 12.

Le téléobjectif périscope de 50 MP a cependant été ajusté pour s’adapter à un espace plus compact. OnePlus appelle le nouveau développement une conception « multi-prisme » capable d’un zoom optique 3x. L’objectif périscope multiprisme est doté d’une ouverture f/2,6 et d’un OIS, ce qui est nécessaire pour les prises de vue rapprochées.

Les échantillons publiés pour accompagner le teaser présentent un appareil photo qui semble tout à fait capable de capturer de superbes photos. Il est difficile de dire à quel point ces images ont été corrigées. Chacun porte également la marque Hasselblad, conformément à la nature collaborative de l’entreprise avec OnePlus.

Tout cela est emballé dans un téléphone doté d’un SoC Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. OnePlus semble prévoir d’annoncer le OnePlus 13 et son nouveau réseau de caméras le 31 octobre.

