OnePlus confirme l’écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces pour le Nord 2 5G

OnePlus a teasé le smartphone Nord 2, et nous arrivons déjà le 22 juillet avec un chipset Dimensity 1200. Aujourd’hui, la société a publié des informations plus cruciales, cette fois sur l’écran – ce sera un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et sera certifié HDR10+.

Comparé au premier OnePlus Nord et au moins cher Nord CE, annoncés le mois dernier, le panneau a à peu près la même diagonale et les mêmes spécifications. Bien que la résolution ne soit pas spécifiquement mentionnée, une valeur sûre serait la Full HD+. Nous n’avons pas non plus de confirmation officielle sur la caméra selfie, mais les rendus divulgués suggéraient déjà un trou de perforation dans le coin gauche.

Le chipset Mediatek qui alimentera le Nord 2 sera une version personnalisée de OnePlus, spécialement conçue pour une meilleure réponse pendant les jeux et une meilleure expérience photographique. Le matériel d’IA prendra en charge le DOL-HDR, ce qui signifie capturer plusieurs expositions simultanément pour réduire les images fantômes.

Les fuites précédentes suggéraient un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Sony IMX766, mais la même source s’est trompée sur l’écran, nous resterons donc douteux que tout cela soit correct. L’image complète sera révélée dans 10 jours, et nous nous attendons à ce que OnePlus montre encore plus de teasers du Nord 2.

