OnePlus confirme la date de lancement du Nord 2 5G le 22 juillet

Le OnePlus Nord 2 5G approche à grands pas et hier, le premier lot de teasers est apparu en ligne. Aujourd’hui, nous avons reçu une confirmation officielle dans notre boîte de réception que le nouveau midranger arrivera le 22 juillet à 19h30.

L’annonce de OnePlus que nous avons reçue par la poste

Nous sommes assez confiants à quoi ressemblera le téléphone, grâce à des rendus non officiels, et la société a confirmé que le Nord 2 sera alimenté par le chipset Mediatek Dimensity 1200. Les spécifications ont également fuité, suggérant un écran AMOLED de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 4 500 mAh.

Il reste peut-être 14 jours avant le lancement, mais OnePlus a décidé d’organiser un concours pour ses fans où vous pouvez gagner un smartphone Nord 2 avant même le lancement si vous vous inscrivez sur le site Web à partir du lien Source ci-dessous.

Le OnePlus Nord est arrivé avec un prix de 399 €, et nous nous attendons à ce que le successeur coûte plus ou moins le même prix.

La source