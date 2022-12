OnePlus collabore avec Keychron pour créer un clavier mécanique

OnePlus a annoncé aujourd’hui « OnePlus Features », une plateforme de co-création où l’entreprise travaillera avec différents partenaires sur de nouveaux produits. La première entreprise à s’associer à OnePlus est Keychron sur un futur clavier d’ordinateur.

Le clavier, une première pour OnePlus, comportera une conception de commutateur à clé mécanique avec la possibilité de personnaliser les touches. Aucun autre détail n’a été mentionné à ce sujet, à part qu’il sera disponible dans le monde entier début 2023.

Les claviers mécaniques sont une catégorie populaire aujourd’hui avec une forte communauté de passionnés. Keychron est un nom bien connu dans ce secteur, depuis 2017. La catégorie a également été choisie par les membres de la communauté OnePlus comme future catégorie de produits pour OnePlus et l’a élue en tête lors d’un sondage sur les forums OnePlus.

La société a également annoncé le lancement de deux nouveaux moniteurs PC, ce qui suggère qu’elle est très intéressée à percer sur le marché des PC. Soit dit en passant, il semble que Xiaomi aussi. Il est clair que le segment des PC est le prochain grand champ de bataille pour ces entreprises.

OnePlus fête également son 9e anniversaire ce mois-ci. La société continue de croître, avec une croissance de 43,8 % et 104,6 % d’une année sur l’autre en Asie-Pacifique et en Inde, respectivement, au cours des trois premiers trimestres de 2022. La société revendique également 30 millions de membres du Red Cable Club, le programme d’adhésion de OnePlus. et qu’un certain nombre de nouveaux produits devraient être lancés à l’échelle mondiale dans les mois à venir.