Le PDG de OnePlus, Pete Lau, dans une interview, a récemment annoncé que la société travaillait toujours sur sa première smartwatch, la OnePlus Watch. Au cours de l’entretien, Lau avait également déclaré que la société travaillait en étroite collaboration avec Google pour améliorer son smartwatch Wear OS, indiquant ainsi presque que le prochain appareil OnePlus fonctionnerait sur le système d’exploitation basé sur Android prêt à l’emploi. Cependant, cela ne semble plus être le cas, car le fabricant chinois de smartphones a précisé que les remarques de Lau sur le développement de OnePlus Watch et le travail avec Google pour Wear OS ne sont pas liées. « Il n’est pas confirmé que la prochaine smartwatch exécute Wear OS à ce stade », a déclaré la société dans un communiqué à 9to5Google.

En novembre, un pronostiqueur notable, Max J avait affirmé que la OnePlus Watch n’arriverait pas avec le système d’exploitation Wear de Google prêt à l’emploi. Cela a été un choc pour de nombreux fans, qui ont apprécié les offres de la société telles que les smartphones et les téléviseurs fonctionnant sur le skin Oxygen OS basé sur Android. Selon les clarifications de OnePlus, il est toujours possible que la société opte pour le système d’exploitation Wear de Google, car les deux travaillent en étroite collaboration pour améliorer le potentiel du système d’exploitation Android, mais ce n’est qu’une spéculation. Pour rappel, lors de l’interview, Lau avait déclaré: « Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec Google pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer cette capacité pour une meilleure interopérabilité des appareils sur Cela a également été considéré de manière très positive du côté de Google, c’est donc la direction que nous essayons de développer, mais nous n’avons pas plus que ce que nous pouvons partager à ce sujet pour le moment. » Les remarques indiquent que la société de technologie chinoise souhaite rendre l’écosystème Android plus personnel pour ses utilisateurs via plusieurs appareils, car OnePlus a élargi au cours des dernières années son portefeuille avec des téléviseurs intelligents, des écouteurs TWS et des smartphones. Apple est surtout connu pour offrir cette expérience de connectivité transparente entre ses appareils via des processeurs ou des logiciels propriétaires.

Plus tôt cette année, OnePlus avait confirmé le développement de la OnePlus Watch, mais ses détails de disponibilité exacts restaient un mystère. Il devait être lancé à la fin de cette année; cependant, en octobre, Max J a affirmé que la société avait reporté son lancement indéfiniment en raison de complications liées à la production ou au développement du logiciel. OnePlus, même maintenant, n’a pas fourni de mise à jour sur sa disponibilité.