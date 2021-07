OnePlus Buds Pro Edition : lancement le 22 juillet

OnePlus s’apprête à lancer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil aux côtés du smartphone Nord 2. Préparez-vous pour l’édition OnePlus Buds Pro.

Ceux-ci suivront les OnePlus Buds et Buds Z et viseront potentiellement à offrir des performances et des fonctionnalités de niveau «pro» à un prix inférieur à Apple, Sony, Bose et autres.

Je dis potentiellement parce que nous ne savons pas grand-chose sur les écouteurs à ce stade, même si la société les a mentionnés par leur nom. OnePlus a confirmé les écouteurs à l’avance via son initiative appelée The Lab qui permet aux fans de tester les produits avant leur sortie officielle. La page dit « Vous pensez avoir ce qu’il faut pour être un influenceur technologique ? Rejoignez The Lab et courez la chance d’être l’un des premiers à tester un tout nouvel appareil Nord 2 Series et Buds Pro. Les candidatures sont maintenant fermées mais nous savons que le Nord 2 devrait être dévoilé le 22 juillet ainsi et l’édition Buds Pro le sera aussi. Si ces Buds étaient plus professionnels, ils porteraient une cravate. Restez à l’écoute pour l’événement de lancement OnePlus Nord: Part Deux le 22 juillet à 19h30 pour un lancement de produit 2 en 1, mettant en vedette le OnePlus Nord 2 5G et le OnePlus Buds Pro. pic.twitter.com/T2xtDgE2w7 – OnePlus Inde (@OnePlus_IN)

19 juillet 2021 Alors que OnePlus diffuse souvent au goutte à goutte des informations telles que des spécifications avant un événement de lancement, il ne l’a pas fait avec le Buds Pro. Cependant, gifler «pro» au bout d’une paire d’écouteurs sans fil signifie généralement qu’ils ont une suppression active du bruit ou ANC pour faire court. Nous avons juste l’image taquinée ci-dessus qui montre une conception de tige avec un corps principal et des embouts incurvés lisses – plutôt qu’une conception ouverte. D’autres fonctionnalités peuvent inclure un mode ambiant/transparence pour entendre votre environnement, une détection des oreilles afin qu’elles s’arrêtent ou reprennent automatiquement lorsque vous retirez/remplacez les écouteurs de vos oreilles et plus encore. Nous n’avons pas longtemps à attendre pour tout savoir sur l’édition Buds Pro, alors connectez-vous à l’événement de lancement pour obtenir toutes les nouvelles.