OnePlus Buds Pro 2 sonne comme une mise à niveau solide

L’année dernière, OnePlus a annoncé que le OnePlus 11 arriverait en février aux côtés du OnePlus Buds Pro 2 écouteurs. Nous avons déjà parlé du téléphone ce matin suite à l’annonce qu’il se dirigeait vers la Chine (pour l’instant), alors passons rapidement en revue les nouveaux bourgeons qui devraient être disponibles à l’achat à partir du mois prochain.

OnePlus qualifie ces nouveaux écouteurs Pro de “rêve d’audiophile”, en partie grâce à un nouveau partenariat avec Dynaudio. Les bourgeons sont intégrés aux doubles pilotes MelodyBoost (11 mm et 6 mm), co-créés avec Dynaudio. À partir de là, les utilisateurs devraient obtenir des basses solides et des aigus clairs, “sans les voix grondantes et nettes”.

Ci-dessous, vous pouvez avoir un aperçu des principaux points forts des bourgeons, tels que ses capacités de suppression du bruit et sa latence.

Le modèle actuel de OnePlus Buds Pro est au prix de 149 $. Ils disposent également de haut-parleurs de 11 mm, d’une suppression du bruit impressionnante et d’un aspect presque identique à ces écouteurs Pro 2. Il sera intéressant de voir comment l’une de ces améliorations affecte les prix.

OnePlus prévoit d’annoncer plus de détails (prix et disponibilité) le 7 février lors d’un événement dédié à OnePlus 11.

// OnePlus