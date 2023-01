OnePlus Buds Ace aura ANC, 36 heures d’autonomie, sera dévoilé le 7 février

Le 7 février, OnePlus dévoilera de nouveaux produits sur deux fronts. À l’échelle mondiale, il lancera le OnePlus 11, le 11R, sa toute première tablette et plus encore. En Chine, il présentera le OnePlus Ace 2 (considéré comme identique au 11R) et le OnePlus Buds Ace. La société a déjà confirmé certains détails pour les deux nouveaux appareils prévus pour la Chine.

Le Buds Ace bénéficiera d’une autonomie totale de 36 heures (buds + boîtier). C’est 6 de plus que les Nord Buds, qui ont un design similaire. De plus, les bourgeons Ace auront une charge rapide bien améliorée – une recharge rapide de 5 minutes suffira pour 10 heures de temps de jeu (contre 10 minutes pour 5 heures sur les Nord Buds).

Un autre avantage par rapport aux anciens bourgeons est que ceux-ci auront une annulation active du bruit (ANC) grâce à une “puce de réduction du bruit à double cœur”. En plus de cela, le nouveau OnePlus Buds Ace comportera un système de basses dynamique appelé BassWave.













L’as des OnePlus Buds

Ces écouteurs sont recommandés par la Peacekeeper Elite League en partie en raison de leur prise en charge Bluetooth 5.3, qui peut réduire la latence à 47 ms.

Quant au OnePlus Ace 2, celui-ci sera propulsé par le Snapdragon 8+ Gen 1 et les rendus officiels montrent que son design sera très similaire à celui du OnePlus 11. Notez que l’événement mondial du 7 février marquera le lancement mondial de les OnePlus Buds Pro 2 (qui sont déjà disponibles en Chine), on ne sait pas combien de temps il faudra pour que les Buds Ace (peut-être sous un autre nom) deviennent également mondiaux.

Source (en chinois) | Via