OnePlus a lancé son premier appareil intelligent portable en Inde, à savoir le OnePlus Band. Au prix de Rs 2499, le groupe intelligent est directement en concurrence avec le très populaire Mi Smart Band 5 de Xiaomi qui a le même prix. Les deux appareils se ressemblent en termes de conception et incluent plusieurs fonctionnalités utiles liées à la santé, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et le suivi du sommeil. Si vous envisagez d’acheter un nouveau bracelet de fitness à un prix abordable, voici une comparaison entre les deux sur papier.

Conception: OnePlus Band et Mi Smart Band 5 disposent tous deux d’un écran AMOLED rectangulaire de 1,1 pouce avec une résolution de 126×294 pixels et des bords arrondis. Les deux appareils prennent également en charge les commandes tactiles et sont dotés d’une luminosité réglable. Les bracelets de fitness des deux marques chinoises sont en outre livrés avec un corps de couleur noire, bien que OnePlus propose des bracelets Navy et Tangerine Grey, vendus séparément à Rs 399 chacun. Le OnePlus Band et le Mi Smart Band 5 ont un indice de résistance à l’eau 5ATM, ce qui signifie qu’ils sont étanches jusqu’à 50 mètres.

traits: Le OnePlus Band est livré avec une gamme de capteurs comprenant un suivi du sommeil, un accéléromètre et un gyroscope à trois axes, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque optique. Il prend en charge 13 modes d’exercice tels que la course en plein air, la course en intérieur, la course à brûler les graisses, la marche en plein air, le cyclisme en plein air, le cyclisme en salle, le vélo elliptique, le rameur, le cricket, le badminton, la natation en piscine, le yoga et l’entraînement gratuit. En outre, il intègre également une surveillance de la SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang des utilisateurs. Le OnePlus Band peut être géré via l’application OnePlus Health.

En revanche, le Mi Smart Band 5 est livré avec 11 modes d’exercice à savoir, course en plein air, marche, cyclisme en salle, cyclisme en plein air, course en salle, natation en intérieur, exercice libre, équitation en intérieur, machine elliptique, saut à la corde et yoga. Il offre un score PAI (Personal Activity Intelligence) pour permettre aux utilisateurs de suivre de manière approfondie les activités de santé. Semblable à OnePlus Band, les utilisateurs peuvent suivre la fréquence cardiaque et les habitudes de sommeil. Les deux appareils fournissent en outre des notifications de messages en temps réel, des alertes d’appels entrants, un rejet d’appel, des commandes de lecture de musique et un déclencheur de caméra à distance.

Batterie et connectivité: Les bandes OnePlus contiennent une batterie de 100 mAh qui est censée offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie par charge. Le Mi Smart Band 5, d’autre part, offrirait également la même autonomie de batterie, bien qu’il transporte une batterie de 125 mAh relativement plus grande. Le duo prend également en charge Bluetooth v5.0 pour la connectivité.

Prix: Le OnePlus Band et le Mi Smart Band 5 ont un prix de Rs 2499. Le groupe de fitness OnePlus sera mis en vente sur le site Web OnePlus, l’application OnePlus Store, Amazon, Flipkart, les magasins hors ligne exclusifs OnePlus et les points de vente partenaires à partir du 13 janvier.