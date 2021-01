OnePlus est la dernière entreprise à rejoindre le monde des appareils portables avec le OnePlus Band – un bracelet intelligent abordable avec des capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2, un écran couleur, une batterie longue durée et de nombreux modes sportifs.

Le OnePlus Band est livré avec un écran AMOLED de 1,1 po avec commandes tactiles – il n’y a pas de boutons physiques sur l’appareil. La résolution de l’écran est de 126×294 pixels et vous obtenez des dizaines d’options de personnalisation. Il existe 37 cadrans de montre différents (dont cinq stockés sur l’appareil), et certains peuvent être modifiés davantage.

L’appareil est extrêmement léger – le tracker pèse 10,3 grammes, l’élastique est de 12,3 grammes, soit un poids total de seulement 22,6 grammes. En parlant des bandes, il existe trois options – noir, marine et gris mandarine (orange à l’intérieur, gris à l’extérieur), mais seule la première vient dans la boîte de vente au détail; les deux autres sont achetés séparément.

Le bracelet intelligent dispose de 12 modes d’exercice différents et d’une option d’entraînement gratuit pour tous les sports et activités non répertoriés. Il est certifié pour une résistance à l’eau 5ATM et IP68 et dispose de Bluetooth 5.0 pour se connecter à n’importe quel téléphone Android (Marshmallow et supérieur). Deux broches pogo vous permettent d’attacher le (soupir!), et vous obtenez quelques subtilités telles que le contrôle de la lecture de musique et l’obturateur à distance de l’appareil photo pour votre téléphone, tandis que ceux qui ont l’un des appareils OnePlus peuvent également profiter de la synchronisation en mode Zen.









Bande OnePlus

Bien que OnePlus n’ait pas révélé la capacité exacte de la batterie du groupe, il a déclaré qu’une charge pouvait durer jusqu’à deux semaines. Bien sûr, cela peut prendre un coup lorsque certaines fonctionnalités sont activées, notamment le suivi de la saturation en oxygène du sang (SpO2) via le capteur infrarouge, le moniteur de fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

Toutes ces données peuvent être ajustées et suivies dans la nouvelle application OnePlus Health disponible sur l’App Store Google Play.

On dit que le OnePlus Band coûte 2799 INR, mais le prix de lancement est réduit à 2499 INR, soit juste au-dessus de 35 $ / 27 €. Les bandes supplémentaires coûtent 399 INR (5,50 $ / 4,50 €), la date réelle de lancement sur le marché n’ayant pas encore été annoncée. Nous avons eu la chance de tester le groupe avant le lancement, alors dirigez-vous vers la critique et lisez tout à ce sujet.

La source