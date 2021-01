Alors que nous nous attendions peut-être à une smartwatch à part entière, le premier portable de OnePlus prend plutôt la forme d’un tracker d’activité élégant dans le OnePlus Band.

Le tracker a été divulgué et taquiné dans les jours qui ont précédé son dévoilement officiel et semble avoir toutes les caractéristiques d’un groupe de fitness bien équilibré; de sa résistance à l’eau et de sa résistance à la nage à une longue autonomie de 14 jours.