Le OnePlus Band a fait ses débuts en Inde en tant que premier appareil portable de la société. Il est livré avec un écran AMOLED, un moniteur SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang des utilisateurs et 13 modes d’exercice. La société chinoise de smartphones a également dévoilé l’application OnePlus Health pour les appareils Android afin d’aider les utilisateurs à gérer le OnePlus Band et la prochaine OnePlus Watch. L’application fournit en outre des statistiques liées à la condition physique telles que le nombre de pas, la durée de l’entraînement, la distance parcourue et les calories brûlées.

En termes de prix, le OnePlus Band a un prix de 2499 Rs. Les clients en Inde pourront acheter l’appareil via les canaux officiels Amazon et OnePlus à partir du 13 janvier. Il sera également disponible dans le cadre d’une vente d’accès anticipé pour les membres du Red Cable Club à partir de 9 h 00 le 12 janvier, exclusivement via la boutique en ligne OnePlus et l’application OnePlus Store. Le bracelet de fitness a un corps de couleur noire, bien que la société vende séparément des bracelets pour l’appareil dans les couleurs Navy et Tangerine Grey à Rs 399 chacun. OnePlus et Amazon n’ont pas encore annoncé leurs offres de vente.

Le OnePlus Band sera directement en concurrence avec la très populaire gamme Mi Band de Xiaomi. La société vend actuellement le Mi Smart Band 5 en Inde au prix de 2499 Rs. Notamment, les deux appareils se ressemblent assez en termes de conception et disposent d’un écran AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution de 126×294 pixels. Cependant, le OnePlus Band prend en charge 13 modes d’exercice contrairement aux 11 modes du Mi Smart Band 5.

Les autres fonctionnalités de la bande OnePlus incluent Bluetooth v5.0, un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, et une batterie de 100 mAh censée offrir 14 jours d’autonomie par charge. Il est également livré avec une gamme de capteurs, notamment un capteur d’oxygène dans le sang, un accéléromètre et un gyroscope à trois axes et un capteur de fréquence cardiaque optique. De plus, les utilisateurs peuvent également suivre leur cycle de sommeil avec l’appareil.

Le OnePlus Band fournit en outre des notifications de messages en temps réel, des alertes d’appels entrants, le rejet d’appel, des commandes de lecture de musique et un déclencheur de caméra à distance. Le groupe de fitness recevra probablement un support iPhone à un stade ultérieur.