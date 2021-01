OnePlus a annoncé qu’il dévoilerait son premier smartband appelé OnePlus Band le 11 janvier en Inde à 11h, heure locale. La société a également confirmé que le smartband viendrait avec un Capteur SpO2 pour mesurer la saturation en oxygène du sang.

Présentation du nouveau visage du fitness. Rester en forme n'a jamais été aussi simple. Bande OnePlus#SmartEverywear Chute de 11h IST | 11 janvier

Le OnePlus Band sera vendu via Amazon.in et le géant du commerce électronique a mis en place une page promotionnelle sur son site Web révélant quelques fonctionnalités supplémentaires du portable, notamment le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, le contrôle de la musique et résistance à la poussière et à l’eau.

Le OnePlus Band prendra en charge un total de 13 modes d’exercice, y compris Yoga, Natation et cricket. Et bien que la capacité de sa batterie soit actuellement inconnue, OnePlus affirme que la cellule offrira 14 jours d’autonomie.

Selon les rumeurs, le OnePlus Band embarquerait un écran tactile AMOLED de 1,1 « et coûterait 2499 INR (35 $ / 30 €) en Inde.