OnePlus avec clavier 81 Pro et TV 65 Q2 Pro officiel

OnePlus a clôturé son événement le plus achalandé à ce jour avec son premier clavier (mécanique) et son dernier téléviseur, et les deux arriveront sur le marché indien plus tard cette année.

Commençons par le premier. Le OnePlus Feature Keyboard 81 Pro est le premier appareil de la marque OnePlus Feature, une nouvelle “plate-forme de co-création”, qui dans ce cas associe OnePlus au célèbre fabricant de claviers Keychron.

Le OnePlus Feature Keyboard 81 Pro est très similaire au clavier mécanique Keychron Q1 Pro. Il est livré avec, vous l’avez deviné, 81 touches et une disposition américaine. Il y a un RVB intégré, tandis que le boîtier est en aluminium usiné CNC.

Le clavier intègre le Bluetooth 5.1 mais peut également être connecté via un port USB-C. Il y a une batterie de 4 000 mAh à l’intérieur, qui devrait vous durer 100 heures avec le RVB au niveau de luminosité le plus bas.

Il est livré avec deux types d’interrupteurs – le “Winter Bonfire” plus tactile et le “Summer Breeze” linéaire. Les touches “Winter Bonfire” sont en plastique PBT, tandis que les touches “Summer Breeze” utilisent ce que OnePlus appelle “Marble-mallow”.









Les différents interrupteurs

Le clavier a une disposition de style ordinateur portable (il manque un pavé numérique) et est remplaçable à chaud – vous pouvez remplacer les commutateurs sans avoir à les dessouder.

Ce qui rend le OnePlus Feature Keyboard 81 Pro unique, c’est le curseur d’alerte à l’arrière, qui est un clin d’œil aux smartphones OnePlus, et le bouton rotatif, qui peut être personnalisé pour déclencher diverses fonctionnalités.









Le bouton et le curseur d’alerte

Le OnePlus Feature Keyboard 81 Pro sera mis en vente en avril. OnePlus n’a pas encore révélé le prix, mais le Keychron est de 199 $.

Passons au OnePlus TV 65Q2 Pro. C’est le successeur du OnePlus Q1 Pro de 2019.

Comme son nom l’indique, le OnePlus TV 65 Q2 Pro fait passer la diagonale de 55 pouces à 65 pouces. Le panneau est un QLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une couverture HDR et DCI-P3 (97 %).

Le téléviseur dispose d’une barre de son intégrée de 70 W qui simule l’audio 2.1 canaux et dispose d’un woofer de 30 W. Le haut-parleur est certifié Dolby Atmos et est réglé par la société audio danoise Dynaudio.

Le OnePlus TV 65 Q2 Pro exécute Google TV avec Android 11 avec la plate-forme personnalisée OxygenPlay 2.0 en plus. Vous pourrez utiliser un smartphone OnePlus pour contrôler le téléviseur via OnePlus Connect 2.0.

Le OnePlus TV 65 Q2 Pro arrive le 10 mars pour 99 999 INR.