OnePlus a déployé la cinquième bêta ouverte pour sa série OnePlus 8, y compris les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Cela vient après que le fabricant chinois a poussé l’Open Beta 4 d’OxugenOS pour les deux smartphones OnePlus 8 à la fin du mois dernier. Le nouveau OxygenOS Open Beta 5 pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, corrige plusieurs bogues de la dernière version et apporte le correctif de sécurité de décembre 2020 à OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. En outre, il apporte également une fonction d’enregistrement Rewind astucieuse qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des parties de leur gameplay.

L’un des points forts de la série OxygenOS Open Beta 5 pour OnePlus 8 est l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement Rewind dans Game Space. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’enregistrer les 30 dernières secondes de la session de jeu en cours d’un simple toucher, ce qui permet de capturer uniquement les parties passionnantes et importantes du gameplay au lieu d’avoir à enregistrer la session entière. En outre, le journal des modifications de l’Open Beta 5 pour OxygenOS mentionne que la mise à jour optimise la vitesse de démarrage de certaines applications, corrige le petit problème de probabilité qui retardait la réception des messages sur les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. En outre, il corrige également le problème d’ajustement du volume qui le rendait susceptible d’échec. En termes de caméra, l’Open Beta d’OxygenOS apporte des effets d’animation rafraîchis lors de l’activation de la caméra frontale.

Outre les modifications susmentionnées, la nouvelle mise à jour apporte également un correctif pour un problème qui bloquait les appels lors de leur réception lors de la lecture de musique via Bluetooth. Ceux qui sont inscrits sur la chaîne Open Beta recevront la cinquième Open Beta en direct.