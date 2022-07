OnePlus annoncera le OnePlus 10T le 3 août

Le prochain grand téléphone OnePlus a maintenant un événement de révélation prévu et la date est le 3 août. OnePlus a annoncé la nouvelle ce matin, nous disant que le OnePlus 10T sera présenté lors d’un événement diffusé en direct (et en personne) à New York.

Vous pourrez tous regarder la révélation le 3 août à 10 h 00, heure de l’Est (7 h 00 du Pacifique) via le site et la chaîne YouTube de OnePlus.

Nous ne savons pas grand-chose sur le OnePlus 10T pour le moment, seulement que l’image teaser ci-dessus nous donne une ambiance OnePlus 10 Pro. Si vous regardez d’assez près, il semble y avoir un module de caméra similaire au 10 Pro, ainsi qu’une texture de type grès à l’arrière. Les rendus CAO les plus récents montrent définitivement un appareil similaire, bien que ces rendus manquaient d’un curseur d’alerte, l’une des fonctionnalités matérielles les plus populaires de OnePlus.

OnePlus a également confirmé que le 10T exécute le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il arrivera avec OxygenOS 13 à bord.

Le reste du package devrait également être bon – un écran AMOLED à taux de rafraîchissement élevé, une grande batterie avec une charge extrêmement rapide et un gros module de caméra sont tous répandus.

Nous vous ferons un rappel à l’approche du 3 août.