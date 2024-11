OnePlus annonce son smartphone le plus puissant à ce jour avec un système de caméra Hasselblad

OnePlus vient d’annoncer son tout nouveau produit phare – le OnePlus 13 – lors d’un événement en Chine. Il s’agit du téléphone le plus puissant de OnePlus à ce jour, avec la plus grande batterie de l’entreprise et des tonnes de puissance sous le capot – mais il poursuit également la collaboration de la marque avec Hasselblad, le fabricant d’appareils photo emblématique aidant à concevoir et à régler le système à triple caméra du OnePlus 13. .

Les caméras du nouveau OnePlus 13 ne diffèrent pas énormément du précédent OnePlus 12. Les deux téléphones étaient équipés de trois caméras, composées d’une caméra large, d’une caméra ultra-large et d’un zoom périscope 3x. Comme le OnePlus 12, les appareils photo du 13 ont été conçus en partenariat avec Hasselblad et disposent de la légendaire science des couleurs de Hasselblad ainsi que de la capacité d’imiter l’apparence de certains des objectifs les plus recherchés de Hasselblad.

L’appareil photo principal du OnePlus 13 utilise le même capteur que l’année dernière : le LYT-808 de Sony. Il s’agit d’un capteur 1/1,4″ associé à une ouverture f/1,6 capable de produire des images de 50 MP. L’appareil photo est également optiquement stabilisé, ce qui devrait permettre d’obtenir des images plus fluides. Le capteur principal de l’appareil photo dispose également d’une énorme vitesse d’obturation de 1/10 000 seconde. – afin que vous puissiez vraiment geler même l’action la plus rapide.

La caméra ultra-large a bénéficié d’une légère augmentation à 50MP (contre 48MP sur l’OP12) et a un champ de vision légèrement plus large, passant de 116º sur le modèle précédent à 120º sur le OnePlus 13. La caméra ultra grand angle est également la référence pour la prise de vue macro, avec une mise au point jusqu’à 3,5 cm (1,38 pouces).

Enfin, le plus grand changement concerne la caméra téléobjectif périscope, dont la résolution passe de 64 MP dans le modèle de l’année dernière à 50 MP dans le 13 – mais qui obtient un capteur légèrement plus grand avec un capteur de 1/1,95″ (contre 1/2″ dans le modèle 13). l’OP12), le nouveau capteur est également optiquement stabilisé, ce qui constitue un énorme avantage lors du zoom.

Image 1 de 3 (Crédit image : OnePlus) (Crédit image : OnePlus) (Crédit image : OnePlus)

Écran

Pour examiner les photos, le OnePlus 13 arbore la deuxième génération de l’écran oriental 2K de OnePlus, avec un grand écran d’un coin à l’autre de 6,82 pouces avec une résolution de 3168 x 1440 510ppi. L’écran est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs, vous pouvez donc être plus sûr de la précision des couleurs de vos modifications, et a une luminosité maximale de 4 500 nits pour une visualisation en extérieur. L’écran est également protégé par du verre Crystal Shield Ultra Ceramic qui devrait éviter les dommages causés par des chocs et des chutes mineurs.

Sous l’écran se trouve le premier lecteur d’empreintes digitales à ultrasons de la société, qui devrait être plus rapide que les lecteurs optiques d’empreintes digitales utilisés dans les appareils précédents. L’écran comprend également OnePlus Glove Touch et Rain Touch, qui visent à rendre l’écran plus facile à utiliser avec des gants ou avec de l’eau sur l’écran ou sur vos mains.

Les meilleures offres d’appareils photo, des avis, des conseils sur les produits et des actualités photographiques à ne pas manquer, directement dans votre boîte de réception !

Alimentation et batterie

Le OnePlus 13 sera alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, qui offre une amélioration monocœur et multicœur de 45 %, une amélioration de 40 % des performances du GPU et une réduction de la consommation d’énergie du CPU et du GPU de 44 % et 40 % respectivement – par rapport à la génération précédente. Le 13 disposera également de 24 Go de mémoire LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage.

Le OnePlus 13 sera doté de la plus grande batterie de smartphone jamais conçue par OnePlus, d’une capacité de 6 000 mAh, qui, selon OnePlus, dure jusqu’à 1,96 jours. La batterie peut également se charger à une vitesse ultra-rapide de 100 W via une charge filaire ou de 50 W via une charge sans fil – ce qui, selon OnePlus, devrait vous amener à 50 % en seulement 13 minutes et à 100 % en 36 minutes.

(Crédit image : OnePlus)

Disponibilité mondiale

Actuellement, comme c’est la tradition de OnePlus, le dernier OnePlus 13 n’a été annoncé qu’en Chine pour le moment – ​​bien qu’un lancement mondial soit bientôt prévu, et si l’on en croit le précédent passé, nous pouvons nous attendre à un lancement mondial du téléphone. dans quelques mois.

Même s’il est peu probable que les principales spécifications du téléphone soient trop différentes, la version internationale sera accompagnée d’optimisations logicielles, de bande/connectivité réseau et d’algorithmes photo, tous affinés pour différentes régions. Le OnePlus 13 sera également probablement livré avec une version mondiale. d’OxygenOS 15 – La vision de OnePlus de l’expérience Android.

Le OnePlus 13 a été annoncé dans trois couleurs aux noms ridicules : « White Dew Dawn », qui a un dos en verre soyeux, « Blues Hour » avec un dos texturé en simili cuir et « Obsidian Secret Realm » avec un effet grain de bois noir. Il n’est pas encore clair si tous ces éléments seront intégrés à la version globale du téléphone… ou s’ils pourraient être renommés.

Pour en savoir plus sur la photographie mobile, consultez notre guide du meilleurs téléphones avec appareil photo (où vous pourriez apercevoir de nouveaux modèles OnePlus).