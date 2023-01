OnePlus annonce les OnePlus 11 5G et Buds Pro 2

OnePlus a retiré les couvertures de son dernier téléphone phare, le OnePlus 11 5G, qui devrait être lancé en Chine le 9 janvier et arriver sur le marché mondial le 7 février. Il sera accompagné de la prochaine génération d’écouteurs sans fil équipés de l’ANC de la société, les OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus 11 5G

OnePlus

Le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 alimente le OnePlus 11 5G, qui devrait apporter des améliorations pour les performances du processeur et du GPU par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 dans le OnePlus 10T qu’il réussit. Le téléphone arbore un écran AMOLED fluide 2K A+ de 6,7 pouces fonctionnant avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et introduit également la technologie d’affichage LTPO 3.0, ce qui sera une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie de la batterie de leurs appareils.

Nous avons vu cette fonctionnalité en 2022 sur des appareils comme le Vivo X80 Pro et comme l’affichage du OnePlus 10T était déjà excellent, le 11 5G pourrait encore l’améliorer.

Comme pour son prédécesseur, vous pourrez choisir jusqu’à 16 Go de RAM pour le OnePlus 11 5G, et la société affirme qu’il existe également un système avancé de gestion de la RAM pour de meilleures performances dans les scénarios multitâches et de jeu. Toujours bienvenu.

Les caméras sont toujours une caractéristique clé de tout produit phare moderne, et la collaboration de OnePlus avec Hasselblad reste en place pour le 11 5G. Cela signifie que l’appareil utilisera toujours la technologie Hasselblad trouvée dans le 10T, ainsi qu’un nouveau capteur d’identification de couleur de lumière multispectral à 13 canaux, ajoutant de la polyvalence aux 11 caméras 5G. Le tableau principal comprend un capteur IMX890 principal de 50MP, un capteur IMX581 ultra-large de 48MP et un capteur IMX709 portrait de 32MP, qui sont tous des améliorations importantes par rapport au OnePlus 10T.

La durée de vie de la batterie ne devrait pas non plus être un problème, car le OnePlus 11 5G sera livré avec une cellule de 5 000 mAh qui peut être rapidement rechargée via le système de charge SUPERVOOC de 100 W.

Bien que la date de sortie ait déjà été confirmée, nous attendons toujours le prix. Espérons qu’il ne devrait pas trop s’éloigner des 649 $ / 629 £ / 699 € / 44 999 ₹ du OnePlus 10T.

OnePlus Buds Pro 2

OnePlus

Rejoindre le OnePlus 11 5G le jour du lancement sera la prochaine génération d’écouteurs sans fil de la société. Le OnePlus Buds Pro 2 dispose d’un système à double pilote MelodyBoost qui a été conçu avec les spécialistes danois des haut-parleurs Dynaudio. Cela comprend des subwoofers de 11 mm pour les basses fréquences, tandis que des unités de tweeter de 6 mm prennent en charge la majorité des parties moyennes et aiguës du son. Cela devrait aider à clarifier les fréquences, car nous avons constaté que les pilotes uniques de 11 mm sur les OnePlus Buds Pro pouvaient parfois être un peu boueux.

OnePlus déclare que “le dôme du woofer est équipé d’un diaphragme en polymère cristal et d’une conception de dôme et de bord séparée pour améliorer la connexion entre les basses et moyennes fréquences et les hautes fréquences”.

Les Buds bénéficieront également d’un égaliseur par défaut et de trois égaliseurs personnalisés – Bold, Serenade et Bass – vous devriez donc pouvoir en trouver un qui convient à votre concentration préférée sur les fréquences.

Les utilisateurs d’Android seront heureux de savoir que les nouveaux bourgeons offrent également un son spatial, qui promet de fournir des sons immersifs avec de larges paysages sonores pour la musique et tout autre son que vous aimez. OnePlus dit que les sons stéréo riches disponibles sont dus à un « algorithme de mixage stéréo auto-développé », qui gère tout le travail technique lourd. Il y a aussi un suivi de la tête en temps réel, grâce à un capteur IMU à six axes, qui devrait toujours vous garder au milieu de l’action auditive.

Comme vous vous en doutez avec le nom Pro, ceux-ci sont également livrés avec une suppression adaptative intelligente du bruit (ANC) qui peut atténuer jusqu’à 48 dB les sons de votre environnement environnant, de sorte que vous pouvez bloquer le monde lorsque vous souhaitez écouter votre musique. Il existe également une « annulation personnalisée du bruit » qui analyse votre conduit auditif et vérifie les fuites (le son, c’est-à-dire rien d’autre) et offre la forme d’annulation la plus appropriée dont vous aurez besoin.

La connexion se fait via Bluetooth 5.3 LE, et les écouteurs peuvent être couplés avec deux appareils simultanément. OnePlus indique que, combiné au boîtier de charge, vous devriez obtenir jusqu’à 39 heures de lecture avant de devoir rechercher une source d’alimentation. Il s’agit d’une augmentation saine par rapport aux bourgeons de la génération précédente, qui ne pouvaient gérer que 28 heures.

Encore une fois, pas de prix pour le moment, nous supposerons donc que les nouveaux bourgeons auront le même prix que ceux qu’ils remplacent, ce qui devrait les mettre à 139 £ / 149 $.

