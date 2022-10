OnePlus annonce l’édition limitée Ace Pro Genshin Impact

Le OnePlus Ace Pro est le produit phare actuel de la société en Chine, et il est connu à l’étranger sous le nom de OnePlus 10T. Aujourd’hui, il obtient une nouvelle variante appelée Genshin Impact Limited Edition – il s’agit d’un nouveau thème avec des animations et des couleurs personnalisées, ainsi qu’un nouveau panneau arrière, au lieu du noir/vert uni.

À l’intérieur, cette édition OnePlus Ace Pro correspond à la version supérieure du téléphone ordinaire – 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 4 800 mAh avec une charge de 150 W.

La boîte de vente au détail est cependant beaucoup plus riche, OnePlus a emballé un étui spécial qui correspond au thème Genshin Impact, des bons et des points d’achat pour le magasin Oppo, ainsi que des autocollants et des affiches.

Le thème fait partie des options de personnalisation fournies avec ColorOS 12.1 – les icônes ont un design différent, il y a de nouveaux fonds d’écran et la palette de couleurs de l’interface utilisateur est également en phase avec l’ensemble du thème Genshin Impact.

Le téléphone est au prix de 4 299 CNY, soit environ 588 $, mais plus intéressant, c’est le même prix que la version standard 16/512 Go du OnePlus Ace Pro. Le package est en cours d’enregistrement/précommande chez tous les principaux détaillants chinois, y compris le magasin d’Oppo, mais il est peu probable que le téléphone sorte de Chine.

